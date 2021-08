La qualità della vita con i nostri stipendi in Italia, è diversa da quella di altri Paesi: colpa delle tasse, ecco la soluzione

Ci svegliamo domani, abbandoniamo tutto, dimentichiamo la pensione che forse non arriverà mai e facciamo in modo da vivere di rendita. Sì, effettivamente detta così non sembra nemmeno un sogno, ma utopia.

Intanto, se per adesso state conducendo la vostra vita normale e non pensate ancora alla fuga ed alle rendite, controllate il conto corrente, perché il Cashback sta ricevendo i pagamenti. Se invece state già sognando, iniziate ad immaginare una vita lontana dal nostro Paese e dalla sua enorme pressione fiscale.

Tasse, altrove non è come in Italia

In moltissimi Paesi, anche della stessa Unione Europea, le tasse non sono alte come in Italia. C’è però una nazione su tutte, dove magari le infrastrutture e tanti altri servizi non sono ancora all’altezza della nostra, ma dove si può condurre un tenore di vita molto diverso: la Bulgaria. 20.000 euro all’anno di stipendio nella capitale bulgara, non è nemmeno paragonabile alle possibilità che si hanno in Italia. Pensionati e lavoratori hanno spostato lì diversi capitali negli anni, perché la Bulgaria è il Paese che tratta meglio di tutti, i capitalisti stranieri.

Per capirci, a Sofia non si pagano le imposte sul capital gain che, mentre la stessa tassa in Italia ammonta al 26%. La Bulgaria invece, non ha alcun sistema di capital gain e quindi tutti i guadagni di borsa non sono tassati. Ed allo 0%, corrispondono pure le imposte sulle rendite finanziarie, che in Italia equivalgono al 26%.

Lo Stato della Bulgaria quindi non tassa alcun tipo di titoli di stato, obbligazioni o altri strumenti che producano interessi. Solo per i depositi la Bulgaria chiede una piccola gabella, l’8%. Praticamente, investire in Bulgaria conviene in un modo troppo elevato, essendo questo, uno dei Paesi dell’UE con fiscalità privilegiata. Da non dimenticare un particolare: la Bulgaria non ha accettato l’Euro e mantiene uno stato della vita con costi ragionevoli, riuscendo man mano ad aumentare la sua qualità e crescendo nel tempo.