Nuova puntata della trasmissione condotta da Marco Liorni. Si confermano le campionesse in carica con una grande prova.

Uno dei programmi più seguiti dal pubblico di Rai1, Reazione a catena, condotto da Marco Liorni, ancora una volta si dimostra un’avvincente gioco al quale il pubblico ama partecipare, seppure comodamente da casa propria. Ogni giorno i campioni in carica sfidano gli sfidanti che mano mano arrivano per provare a togliere loro lo scettro della vittoria. Anche in questo caso, gli sfidanti hanno provato a dare del filo da torcere ai campioni.

Le Sibille, si sono dimostrate ancora una volta un gruppo assolutamente vincente, nessuna difficoltà, nessuno sforzo disumano per disfarsi degli sfidanti in questione. Le Dopodomani, nome delle concorrenti che per l’appunto hanno sfidato le Sibille, hanno provato a mettere in difficoltà le campioni in carica, ma con scarsissimi risultati. Alla fine l’astuzia e la bravura di chi era già al comando ha chiarito ancora una volta chi è che comanda in questo gioco.