Ecco dove acquistare online i libri scolastici per i ragazzi usufruendo di prezzi scontati. Quali sono i migliori siti che permettono di risparmiare su questa importante spesa

Il rientro a scuola è sempre più vicino e a prescindere da come si svolgeranno le lezioni, i genitori sono già alle prese con l’acquisto dei libri scolastici. Si tratta di un appuntamento fisso del mese di settembre, da cui non è possibile esimersi.

Si possono però trovare dei metodi alternativi che consentono di ottenere un risparmio piuttosto importante. Una soluzione che consente di evitare le chilometriche file in libreria, che di questi tempi non sono propriamente consigliate. Si tratta dell’online che permette di usufruire di sconti importanti, anche del 70%.

Libri scolastici: i migliori siti online per l’acquisto a prezzi scontati

Su quali siti bisogna andare per poter accaparrarsi i libri di testo utili a sopperire all’intero anno scolastico? Il primo è piuttosto scontato, ovvero Amazon. Il colosso dell’e-commerce è in prima linea anche in questo particolare mercato piuttosto settoriale.

I libri per le scuole elementari, medie e superiori sono disponibili con uno speciale sconto del 15%. Basta andare sul portale e selezionare la propria regione, provincia e scuola e classe di riferimento per trovare ciò che serve.

È necessario accedere alla sezione “Back to School” di Amazon per essere indirizzati sul sito dedicato. Grazie alla libreria dell’usato, il noto sito consente di avere delle agevolazioni addirittura del 70%. Si può scegliere tra vari rivenditori valutando anche le condizioni dei testi, che vanno da “come nuovo” a “condizioni accettabili”, un po’ come avviene per la valutazione delle monete antiche e rare.

L’alternativa piuttosto importante è Libraccio, tramite cui si possono acquistare sia libri nuovi che usati con sconti che vanno dal 30% al 50% (in questo caso solo per i prodotti già utilizzati). La prassi per la ricerca è pressappoco la medesima di Amazon, quindi piuttosto semplice ed intuitiva.

Coloro che non sono troppo inclini alle transazioni online, possono trovare i libri anche in alcune importanti catene di Supermercati come Conad, Coop e Carrefour con sconti tra il 20% e il 30%.