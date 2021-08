Con Airbnb le offerte su viaggi, mete esotiche e buoni prezzi non mancano mai. Nemmeno in un’estate caratterizzata dallo spettro della pandemia.

Il contraccolpo della pandemia si è fatto sentire a tutti i livelli. E questo, naturalmente, ha costretto numerose persone a mettersi il cuore in pace e rinunciare alle proprie vacanze, anche se il periodo più duro del Covid-19 lo ha trascorso lavorando. Figurarsi se questo non è avvenuto. Tuttavia, sommando tutti i fattori, è bene tener presente che qualche modifica sostanziale c’è stata. La digitalizzazione accelerata ha rappresentato, nel bene e nel male, un momento di svolta. E questo si è declinato in tutti i settori, turismo incluso.

In sostanza, si cerca di rimediare offrendo ai viaggiatori delle opportunità a basso costo ma di qualità elevata. Un modo per rispondere a quella voglia di viaggiare che la pandemia non ha attenuato. Anzi, per certi versi l’ha incrementata, proprio per la usa caratteristica atroce di aver ridotto a obiettivi complicati quelli che prima erano dei semplici momenti di quotidianità. Airbnb, da questo punto di vista, si pone in cima alla lista dei proponenti. La società americana, infatti, offre l’opportunità di alloggiare in ogni parte del mondo a meno di 10 euro a notte. E in tutta sicurezza.

Airbnb, le 5 proposte migliori per vacanze a basso costo

Ce n’è davvero per tutti i gusti. Dall’esotico all’Occidente, dal mare alla metropoli, Airbnb propone alloggi praticamente ai quattro angoli del mondo, a prezzi modici e con tutte le precauzioni dovute a quella che è ancora un’emergenza. Ad esempio, con soli 7 euro a notte, sarà possibile usufruire di un alloggio in pieno centro a Budapest. Parcheggio gratuito, Danubio a un passo e, naturalmente, assetto essenziale. Il panorama mozzafiato della capitale ungherese, tuttavia, merita un pensierino. Ancor meno (5 euro a notte) per un Bnb affacciato sulla collina sacra di Arunachala, nel Tamil Nadu, in India. Un luogo magico, fra natura e spiritualità.

Rispettivamente 4 e 2 euro a notte per due delle mete più ambite del Nord-Africa. Un alloggio per quattro persone si propone nella provincia di Naâma, in Algeria. Per chi preferisce l’Atlantico al Mediterraneo, un alloggio conveniente arriva in Marocco. Prezzi clamorosi arrivano anche dalla Cina: 6 euro a notte per soggiornare nei pressi del Monte Tai, nel Taishan. Mete esotiche, certo, da ponderare con attenzione, anche se il tutto passa da rigidi controlli. Perché, come detto, l’emergenza non è ancora passata e la prudenza viene prima di tutto.