L’offerta da 120 Giga di navigazione fa gola ma è destinata solo ai nuovi clienti. I vecchi fedelissimi di Iliad però le studiano tutte…

Comoda, competitiva, capofila di tutta la serie di offerte telefoniche estive. La promozione di Iliad, Flash 120, si è posizionata in testa alla schiera di quelle messe in campo anche dagli operatori più noti. Questo perché 120 Giga di navigazione internet fanno gola davvero a tutti e, aggiungendoci SMS e chiamate illimitate, oltre che un prezzo vantaggioso di 9,99 euro, ecco che il gioco è fatto. Per i nuovi clienti però. Quelli che erano già dentro Iliad si sono trovati di fronte all’ostacolo di sempre: l’impossibilità di passare a nuove offerte.

Un dettaglio che tanto dettaglio non è. Nonostante l’indubbio vantaggio della sua Flash 120, Iliad di fatto non la apre ai già clienti, alimentando quel malumore di chi, per forza di cose, dovrà accontentarsi di un carico di Giga minore. L’operatore francese, da parte sua, non sembra farne un grosso problema. Forse incoraggiato dalla competitività delle nuove offerte, per ora non ha risposto alle istanze di chi cliente lo era già. E dovrà continuare a navigare con la sua Giga 50 o Giga 40.

Flash 120 di Iliad, come risolvere il problema dell’offerta bloccata

Una questione ormai annosa ma che, per ora, non sembra volersi sbloccare. Almeno a livello ufficiale. Sì perché il problema, apparentemente insormontabile, può essere aggirato almeno in un paio di modi. Il primo è complicato, non a livello tecnico ma pratico: si dovrebbe infatti recedere dal proprio accordo e aprire una nuova Sim con la promozione che si desidera, a condizione di cambiare il proprio numero di telefono. Una via che quasi nessuno, chiaramente, intende percorrere.

Altra tecnica, decisamente più vantaggiosa, può essere considerata alla stregua di un trucchetto. Anche in questo caso bisognerà abbandonare Iliad ma senza passare direttamente alla nuova offerta. Semplicemente, si aprirà un contratto con un nuovo gestore restandovi per qualche giorno, per poi procedere con l’attivazione di una nuova promozione Iliad, quella che si desidera. Un’operazione più complessa dal punto di vista dei passaggi, certamente. E nemmeno troppo ortodossa a dire la verità. Ma per i Giga, a quanto pare, si fa davvero di tutto oggigiorno.