Un liquore particolare è la bevanda in assoluto, più costosa del mondo, ma il prezzo non lo indovinerete mai

Non c’è solo il cibo gourmet, per chi ama spendere dei soldi in più per cose particolari. Anche i cocktails, possono costare molto per diversi motivi. Il lusso, appartiene ai cibi come alle bevande, non crediate che i super ricchi che in estate vediamo transitare su vistosi yacht, bevano i drink da supermercato che compriamo tutti noi comuni mortali.

La bevanda che costa di più al mondo, avrà sicuramente un sapore ottimo, gli esperti sapranno perfettamente se va bevuta liscia o con accompagnamenti di analcolici ad addolcirla, e vi diciamo subito che è una Vodka. E che non è la Grey Goose, famosa per essere tra le più pregiate al mondo. Quella è “roba da poveri”.

Ecco quanto costa la bevanda più costosa del mondo

Se volete spendere davvero tanto e togliervi un piccolo sfizio, comprate la Billionaire Vodka, che secondo le ricerche di Mashed.com, costa circa 3,7 milioni di dollari a bottiglia. Beh, se ne siete sorpresi non siatelo, perché è quanto di più normale ci si potesse attendere dal marchio di produzione del liquore, Leos Verres Luxury Group.

Il motivo per cui costa così tanto, non è solo da accostare al nome di lusso, ma ci sono delle motivazioni che spingono i consumatori, ad acquistarla. Il sito ufficiale di Billionaire Vodka, spiega in che modo questa viene trattata. Distillata ben tre volte, con acqua di sorgenti naturali e filtrata, al suo interno.

Ma non è finita. Cosa si compra insieme al liquore? La bottiglia. Beh, non aspettatevi meno di un contenitore per la vostra vodka, fatto a mano e ricoperto di diamanti. Inoltre, l’etichetta che accompagnerà il prodotto, vi convincerà di aver speso benissimo i vostri soldi. Ecco cosa dice: “In un mondo in cui ogni scelta è un’affermazione di chi siamo, Billionaire incarna tutto ciò che l’esperienza della vodka è arrivata a rappresentare e lo fa con un’opulenza liscia e vivace… Billionaire Vodka incarna l’eleganza e desiderabilità, motivo per cui è la vodka più esclusiva al mondo”.