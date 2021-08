Nonostante le difficoltà economiche portate dalla pandemia, la tendenza al risparmio è aumentata. E le occasioni non mancano.

Una sfida notevole quella del risparmio. Specie in tempi come questi, in cui far fronte ai problemi quotidiani può significare, in molti casi, dover sopperire a squilibri economici portati dalla pandemia. Soprattutto nei casi in cui ci siano state difficoltà con il proprio lavoro, riuscire a mettere da parte qualcosa può diventare in molti casi proibitivo. Eppure, per quanto possano essersi susseguiti problemi di vario tipo, il trend del risparmio è tutt’altro che calato. Anzi.

Gli italiani, così come altre popolazioni, hanno notevolmente incrementato la loro tendenza alla messa da parte del denaro. Qualcuno ha deciso addirittura di investire in criptovalute, nella speranza che il mercato della finanza digitale fosse al riparo dai rischi di quello tradizionale. Non è stato sempre così ma questo è un altro discorso. Il punto è che, per quanto la pandemia ci abbia messo in crisi, la volontà di risparmiare qualcosa, in molti casi anche tenendo fermi i propri soldi, è stata decisamente incrementata dal periodo del Covid.

Risparmio, consigli utili per le quote mensili

La gestione del budget è fondamentale. Per questo è bene optare per un piccolo ma utile vademecum che possa riassumere le mosse migliori da fare durante il mese, così da ritrovarsi alla fine dei trenta giorni con una quota (più o meno grande) da mettere da parte. Naturalmente, il controllo delle spese è la prima regola: capire quando ci saranno le uscite e, soprattutto, come suddividerle senza gravare troppo sul portafogli è un aspetto essenziale del risparmio. E se quelle legate alle utenze sono obbligatorie, diverso il discorso per quelle superflue. Ad esempio, un caffè al bar in meno al giorno potrebbe significare un risparmio di 200 euro al mese. Stessa cosa per lo shopping, anche online.

Attenzione anche alla spesa alimentare. In questo senso, approfittare delle offerte significa essere lungimiranti, anche perché spesso anche prodotti di buona qualità sono soggetti a promozioni. Anche la classica “lista della spesa” può essere una buona idea per il risparmio: andare mirati significa lasciarsi attrarre meno da cose che, in realtà, potrebbero non servirci. Lo stesso discorso vale per le spese per abbigliamento e tecnologia: consultare volantini e approfittare di promozioni o sconti porterà una voce in meno nell’elenco delle uscite. Anche con le utenze si può risparmiare: valutare il proprio fornitore, confrontarlo con un altro che offre parametri diversi, finanche adeguare il proprio stile di vita a consumi minori. Il risparmio, in alcuni frangenti, è innanzitutto una questione di testa.