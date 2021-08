Ancora una vincita sensazionale al Gratta e vinci. Una occasione davvero unica cambia la vita di una casalinga.

Una giocata assolutamente occasionale per una donna, 50enne casalinga per niente abituata ai numeri, alle combinazioni o a quel fascino indiscreto del gioco. Un Gratta e vinci da 3 euro, acquistato cosi, per caso, la tentazione di grattare via la patina lontano da occhi indiscreti. Quello che è successo dopo ha dell’incredibile. Mai avrebbe immaginato di tornare dal titolare della tabaccheria pronunciando quelle parole, con la testa carica di pensieri.

Al centro commerciale “Le Mura “ di Ferrara, tabaccheria Havana. Il titolare dell’attività ricevuta l’indicazione da parte della donna, ha confermato la vincita dopo tutti i controlli del caso. Quel Gratta e vinci acquistato cosi, per caso, ha regalato alla donna la bellezza di 200mila euro. Una cifra incredibile, piovuta all’improvviso dal cielo. Una cifra che arriva a riempire la vita della donna, riempire, certo ma anche stravolgere, e nemmeno poco.

Le dichiarazioni del titolare della tabaccheria fortunata.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal titolare della tabaccheria fortunata, Fabio Dal Trozzo: “Sono contento che questi soldi siano andati a una persona normale, che sicuramente ne ha bisogno”. E poi descrive la scena: “Era così confusa dalla vincita, che non ha quasi proferito parola. Non credeva che, per una volta, la dea bendata avesse deciso di baciarla. Quando mi ha portato il Gratta e vinci fortunato, era così dubbiosa che non riusciva davvero a parlare. L’ho immediatamente rincuorata e mi è parsa sollevata. Pronta a tornare a casa per dare la bella notizia alla famiglia”

LEGGI ANCHE >>> 10eLotto, la città del Santo in festa per la sensazionale vincita

Non è la prima volta che presso la tabaccheria Havana si verifica una grossa vincita. Anni fa un fortunato giocatore riuscì a vincere addirittura 500mila euro, poi vincite minori, da 10mila euro. Oggi si torna a sognare con un vincita indimenticabile per la fortunata vincitrice ed il fortunato titolare della tabaccheria. La donna era confusa, quasi incredula di ciò che stava succedendole, poi ripresasi ha realizzato che in quel momento, forse, la sua vita sarebbe cambiata.