Se un padre ha dei debiti, i beni del figlio possono essere pignorati. Scopriamo in quali circostanze per tutelarci da questa terribile eventualità.

Le colpe dei padri ricadono sui figli, il detto è valido nel momento un cui si parla di un genitore che ha dei debiti. Può accedere, infatti, che i beni del figlio convivente vengano pignorati così come quelli di qualsiasi altra persona presente nel nucleo familiare. Se si abita sotto lo stesso tetto si condivide tutto, anche un debito. La Legge parla chiaro e nonostante possa non sembrare giusto le norme approvano il pignoramento dei beni altrui.

Come funziona il pignoramento dei beni

La Legge stabilisce che possano essere pignorati tutti i beni presenti nell’abitazione del debitore. Di conseguenza, un padre indebitato rischia di far perdere i beni ai figli e alle persone conviventi se presenti nella stessa proprietà. L’ufficiale giudiziario non chiederà a chi appartiene un dato oggetto ma requisirà ogni cosa così come esplicitato nel mandato.

Ogni bene presente nella proprietà, infatti, è ritenuto appartenente al debitore e di conseguenza potrà essere pignorato.

E’ possibile evitare il pignoramento per i debiti del padre?

Esiste la possibilità per un figlio o una persona convivente con un debitore di evitare il pignoramento dei beni. Tutto è legato ad una prova contraria, una dimostrazione tangibile del possesso di un oggetto che escluda senza alcun dubbio che sia del padre debitore. Non basta la conferma a voce di una terza persona ma serve una prova di acquisto che risulti essere antecedente al pignoramento. Basta una fattura, uno scontrino, si potrebbe pensare. In realtà può non essere sufficiente.

Varie strade da seguire

Alle volte bisogna affidarsi all’evidenza e al buon senso dell’Ufficiale Giudiziario che riconosce, per esempio, che un oggetto tipicamente femminile non può appartenere all’imputato. Altre volte si avrà bisogno di fare causa in tribunale per opporsi all’esecuzione forzata e mostrare quella prova contraria che eviterà di far finire i propri beni all’asta. Fortunatamente, prima di arrivare al pignoramento mobiliare, la Legge segue altre strade come il pignoramento di conti, stipendi e pensioni. Solo se queste strade si riveleranno impercorribili si opterà per l’odiato pignoramento mobiliare.