I passaggi da seguire per richiedere il bonus affitti 2021 all’Agenzia delle Entrate. Come inviare la domanda e quali sono le tempistiche a cui attenersi

Il bonus affitto 2021 è un incentivo riservato ai possessori di case in locazione che nel corso di quest’anno solare hanno ridotto il costo dell’affitto ai loro inquilini. Nella fattispecie spetta ai locatori che dal 25 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 hanno ridotto o ridurranno il prezzo dei canoni d’affitto mensili.

Gli atti di locazione devono essere attivi dal 29 ottobre 2020 e l’immobile deve essere ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e deve essere l’abitazione principale dell’affittuario.

Bonus affitto 2021: a chi spetta, come fare e tempistiche

Chi è in possesso dei suddetti requisiti, può inoltrare la domanda online per ottenere il bonus. I passaggi da seguire sono piuttosto semplici, ovvero andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione area privata con identità digitale (come ad esempio la Spid).

Successivamente è necessario cliccare su “Servizi per Comunicare” e poi su “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”. Arrivati a questo punto non resta che inserire i propri dati personali (codice fiscale, Iban, dati del contratto dell’immobile e importo del canone prima e dopo la rinegoziazione) e una volta inviata la domanda, il Fisco rilascia una ricevuta telematica che permette di visualizzare lo stato della richiesta nei giorni successivi.

Naturalmente la richiesta può dare esito negativo o positivo. Nel primo caso bisogna espletare nuovamente la pratica. Probabile ci sia stato un errore di compilazione. Nel secondo, non resta che aspettare la ricezione del contributo. Esiste anche un’apposita guida che può aiutare a compiere la procedura senza incorrere in strafalcioni che rischiano di far rigettare la domanda.

Bisogna però affrettarsi, c’è tempo fino al 6 settembre 2021 per poter avanzare la propria domanda online. Fino ad allora, sarà sempre possibile integrare o cambiare documentazione fornita all’ADE per ottenere il beneficio.

I tempi per l’erogazione dell’ammortizzatore sociale sono però lunghi. Infatti, non si procederà prima del 31 dicembre 2021. Quindi solo nel 2022 partiranno gli accrediti direttamente sull’IBAN del locatore, indicato in sede di presentazione della richiesta.