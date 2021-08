Il 2025 sarà l’anno in cui dovremo dire addio per sempre al telefono fisso. La previsione degli inglesi parla chiaro e a farne le spese saranno i più anziani.

E’ arrivata la notizia che da tempo era nell’aria. Presto, tra pochi anni, dovremo dire addio al telefono fisso ed utilizzare esclusivamente lo smartphone. La data stimata in Gran Bretagna è il 2025, anno in cui l’evoluzione tecnologica sarà completa ed impietosa nei riguardi di un fascia specifica della popolazione. Il riferimento è alle persone più anziane che affezionate al telefono fisso vedono lo smartphone come un oggetto difficile da utilizzare. Non tutti hanno figli o nipoti che possano istruirli sull’utilizzo di un moderno telefono mobile e molti anziani si ritroveranno da soli davanti al cambiamento.

La rivoluzione è già in atto

L’uso massivo di internet e la praticità dell’utilizzo di uno smartphone sempre a portata di mano sono i segnali di una rivoluzione digitale che è in atto. Famiglie e aziende incrementeranno sempre di più il bisogno di una connessione al web e di una comunicazione celere, appoggiando l’evoluzione tecnologica che si prospetta. In tanti hanno già abbandonato il telefono fisso e molti altri seguiranno la stessa onda nei mesi e anni successivi. L’addio sarà presto ufficiale ma si spera sia accompagnato da una efficiente gestione delle problematiche che inevitabilmente sorgeranno.

Cosa aspettarci dal cambiamento

Uno studio ha confrontato il passaggio al digitale terrestre del 2012 con quello che a breve coinvolgerà il telefono fisso. Nove anni fa il Governo aveva guidato la popolazione alla trasformazione tecnologica e all’interruzione di trasmissione dei segnali analogici. Oggi, si teme che l’abbandono del vecchio per passare alle sole chiamate digitali sia imposto e guidato esclusivamente dall’industria delle telecomunicazioni.

Di conseguenza, vari servizi legati alla telefonia subiranno un impatto difficile da gestire. L’aggiornamento avrà conseguenze sui sistemi di allarme, sui terminali di pagamento, sui telefoni negli ascensori e anche sulle vecchie cabine telefoniche che, pochi di voi lo sapranno – in alcuni posti vengono ancora utilizzate.

Conseguenze preoccupanti

Se la situazione non dovesse essere gestita adeguatamente si incorrerebbe in conseguenze preoccupanti. Pensiamo a chi vive in zone rurali dove difficilmente arriva internet oppure agli anziani tecnologicamente poco pratici. Il passaggio nel 2025 rischierebbe di portare a galle differenze difficili da sanare.

Gli studi in Gran Bretagna, per esempio, hanno riportato come il 6% della popolazione non ha accesso ad internet. Parliamo di 1,5 milioni di case. La metà delle persone con più di 75 anni, poi, non possono connettersi e spesso le problematiche sono di tipo economico. Il passaggio al mobile con l’abbandono del telefono fisso dovrebbe esserci solo se i fornitori di telecomunicazioni possono garantire che tutti abbiamo l’accesso ai servizi di emergenza senza aumentare le spese per chi ha, oggi, unicamente un telefono fisso.