Nel nostro armadio potrebbe esserci un indumento vintage che vale parecchi euro e noi potremmo esserne all’oscuro. E’ il momento di fare un salto nel passato e scoprire come guadagnarci.

La moda è una continua altalena di sparizioni e ritorni. Quante volte abbiamo visto nelle fotografie delle nostre mamme o nonne un indumento che, ora, si pagherebbe per averlo dato che rappresenta un cult della moda del momento. L’estate in corso, per esempio, ha visto emergere dalle ceneri di un passato prossimo un abito iconico, versatile e sempre attuale. Parliamo della t-shirt, della maglietta caratterizzata da stampe di vario genere. Nata cento anni fa, nel 2021 è obbligatoria indossarla per essere al passo con i tempi e stupire gli amici.

Cosa cercare nell’armadio: le t-shirt più apprezzate

La ricerca può iniziare e avere come protagonista lei, la maglietta vintage nascosta in fondo all’armadio perché da qualche stagione non era più di moda. I corsi e ricorsi storici, però, insegnano che tutto ritorna, anche le t-shirt con stampe di vario tipo che prima vista possono apparire piuttosto eccentriche.

Tra le magliette vintage più apprezzate troviamo quelle con le stampe di citazioni, di gruppi musicali, star del cinema o personaggi di cartoni animati. Celebrità e influencer le stanno indossando in ogni parte del mondo diffondendo, così, il ritorno delle t-shirt.

Quali magliette vintage valgono di più

Pochi di voi lo sapranno, ma quella strana maglietta che avete a lungo tenuto chiusa nell’armadio potrebbe valere anche 100 euro. Acquistata ad un mercatino per poche lire, potrebbe oggi regalare un interessante guadagno. I collezionisti ricercano soprattutto articoli degli anni 70, 80 e 90 che raffigurano personaggi importanti del mondo musicale. Citiamo i Rolling Stone, i Beatles, David Bowie, gli AC/DC.

Un valore elevato potrebbero averlo anche le maglie dei calciatori, altre celebrità molto amate dal pubblico. Il costo dipenderà dalla condizione della maglietta e dalla sua rarità. Controllare nell’armadio è, dunque, un consiglio da non lasciarsi sfuggire. Male che vada, avrete trovato un indumento che è semplice da abbinare, comodo, adatto a qualsiasi outfit e che potrebbe salvare parecchie situazioni.