Trasmissione cult, un vero e proprio fenomeno del tubo catodico. I personaggi che ne hanno fatto parte consegnati al mito.

Programma televisivo ideato da Antonio Ricci, che negli anni ottanta ha consacrato e lanciato numerosi professionisti della tv. Comici, attori, artisti a tutto tondo che hanno caratterizzato la scena del cabaret e la televisione italiana. Pochi nomi su tutti, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Gianfranco D’Angelo, Giorgio Faletti. Gag, tormentoni diventati celebri e colpi d’artista praticamente immortali per un programma che ha segnato la storia della tv.

Negli ultimi tempi ha destato scalpore un intervento di Gianfranco D’Angelo attore, cabarettista, uno dei protagonisti assoluti di quella trasmissione tv, che qualche anno fa dichiarava di non riuscire a vivere con la sola pensione da 2000 euro al mese. L’artista, morto oggi, dopo una breve malattia, all’età di 84 anni, all’epoca fece indignare, e non poco l’opinione pubblica nazionale, con certe dichiarazioni che furono ritenute molto fuori luogo.

Giafranco D’Angelo ed il dover lavorare passati gli ottant’anni

Gianfranco D’Angelo, qualche anno fa protagonista di quella che fu definita un’uscita infelice, con la dichiarazione di lui che ad ottant’anni si vedeva ancora costretto a dover lavorare perchè la pensione da 2000 euro che all’epoca percepiva non era abbastanza per vivere. Certo parliamo di un’artista abituato a ben altre cifre e seppur ad effetto, la sua dichiarazione in quel momento ha rappresentato uno sfogo realisticamente valido.

E’ andata certamente meglio a molti suoi colleghi di quelli fortunata stagione, che restando in maniera costante sulla cresta dell’onda, di certo non vivranno il problema della pensione non utile per vivere dignitosamente. Parliamo di personaggi del calibro di Massimo Boldi, Teo Teocoli ed Ezio Greggio. Il mondo della tv, dorato, pieno di sogni ma allo stesso tempo di grandi illusioni.

Oggi scompare Gianfranco D’Angelo, volto noto della tv italiana e non solo. Protagonista di numerose pellicole diventate con il tempo dei veri e proprio cult cinematografici di casa nostra. Poliedrico, dalla carriera davvero importante, saluta tutti alla soglia degli 85 anni che avrebbe compiuto il prossimo 19 agosto.