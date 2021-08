Sono loro i veri protagonisti dell’estate, da diversi anni a questa parte. Ma accendere i condizionatori in orari particolari potrebbe non giovare.

Caldo torrido fuori, umidità a percentuali da far invidia alla finale di Usa 94 e motori sempre al massimo del funzionamento. Quelli dei condizionatori, chiaro. Sono loro i veri protagonisti dell’estate, compagni fidati dei pomeriggi trascorsi in casa o in ufficio a boccheggiare per una bella stagione che, di anno in anno, diventa fin troppo calda. Qualcuno non riesce a resistere: anche la notte chiede ai condizionatori di fare il loro dovere, senza rendersi conto che può essere deleterio. O forse rendendosene conto ma facendo buon viso a cattivo (cattivissimo) gioco.

La notte è un momento topico. Aprire la finestra a volte non basta, anzi. Molte volte può entrare aria calda e le ventole appese al soffitto non possono far altro che smuoverla senza dare grandi sollievi. Ecco perché in molti optano per i condizionatori, scegliendo di coprirsi con il lenzuolo ma di godere di un’aria che, in realtà, puntata addosso mentre si dorme può fare tutt’altro che bene. Alla propria salute e, nondimeno, al proprio portafogli. Perché parliamoci chiaro: a fine estate un minimo di conti toccherà farli.

Condizionatori di notte, ecco quanto costa

Alla fine della stagione i condizionatori torneranno a riposo, per lasciare il posto ai termosifoni durante i mesi freddi. Tuttavia, di loro ci si ricorderà per un bel pezzo visto che l’esborso per il loro utilizzo si farà sentire. Soprattutto se si è deciso di tenerlo acceso di notte. Ecco perché una maggiore contezza dei costi ci permetterà di dormire (forse non letteralmente) dei sonni tranquilli. Normalmente, per un condizionatore si parla di un consumo giornaliero tra 1,77 e i 2 euro. Costi che, naturalmente, variano in base alla classe energetica e alle ore in cui si utilizza. La classe A+++ porta un costo di circa 0.20 euro l’ora. Il risparmio sarebbe quindi garantito.

LEGGI ANCHE >>> Bonus condizionatori: il risparmio che rinfrescherà la nostra estate

Vanno poi tenuti in considerazione altri parametri, come il Seer o lo Scop. La media giusta è fra 8.5 (Seer) e 5.4 (Scop). Andare oltre significherà sostenere costi aggiuntivi. Tenere un condizionatore acceso per oltre 12 ore di fila porterà costi spropositati. Nelle sole 6 ore (medie) notturne, si parla di almeno 11 euro di consumo. Numeri da tenere d’occhio se non ci si vuole trovare di fronte a bollette troppo salate. Se poi si aziona un condizionatore senza averne pulito i filtri, il danno sarà completo: il costo si alzerà ulteriormente.