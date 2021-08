Nessuna offerta congiunta: Vodafone propone tutte le offerte Infinito con navigazione in 5G. Pronti giga illimitati per i già clienti.

Niente frenate in vista per Vodafone Italia. Le promozioni della serie Infinito proseguiranno a oltranza. Una novità rispetto agli anni scorsi, quando era stata prediletta la strada dell’offerta unica. Restano in piedi, invece, le promozioni Infinito 2 giorni, 7 giorni, 2 mesi e 2 mesi gratis. Caratteristiche comuni: minuti, sms e Giga internet illimitati per alcuni clienti ricaricabili selezionati. Vodafone rincara la dose prevedendo anche nuovi prezzi personalizzati.

Tratto distintivo, la decisione di rafforzare le promozioni esistenti piuttosto che convogliare il tutto in un’unica offerta (come accaduto per le Summer Card degli anni scorsi). La copertura di rete sarà quella 5G. Sarà quindi necessario essere dotati (o dotarsi) di un dispositivo in grado di supportarla. Al momento, la copertura di Vodafone per questa rete è disponibile in 25 città italiane. I destinatari delle offerte Infinito One Shot Promo sono i già clienti non ancora fruitori di un’offerta tutto illimitato.

Vodafone, le offerte Infinito: caratteristiche e prezzi

L’attivazione di una di queste promozioni non comporterà modifiche nel piano tariffario. Resteranno quindi i servizi già attivi, così come l’offerta principale (che continuerà a essere addebitata sulla Sim). Per quanto riguarda i vantaggi, si potrà discernere fra quattro opzioni, tutte garantite con traffico illimitato verso numeri nazionali ed Sms illimitati verso numeri nazionali. A rendere competitiva l’offerta, accanto a minuti e messaggi, la possibilità di usufruire di Giga internet illimitati. Un comune denominatore da affiancare al 5G.

L’offerta Infinito 2 giorni può essere proposta con un costo di attivazione ad appena 1 euro, per un massimo di 3 a seconda del cliente e dell’offerta che ha già attiva. Stesso discorso per Infinito 7 giorni: Vodafone propone l’attivazione a costi scaglionati da 1 euro fino a un massimo di 5. Infinito 2 mesi, invece, coprirà un periodo di 60 giorni e sarà proposto con costo di attivazione pari a 6,99, 9,99 o 11,99 euro al mese. Infine, la 2 mesi gratis non comporterà costi di attivazione. Al termine del periodo di fruizione, la one shot si disattiverà in automatico.