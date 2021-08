In passato il pericolo è stato scampato, ma non è da escludere che in futuro il problema possa ripresentarsi e provocare uno switch off globale per Internet

Una notizia passata sottotraccia che però era giusto e doveroso divulgare per il bene della collettività. Lo scorso luglio il mondo intero ha rischiato seriamente di essere colpiti da violente tempeste solari.

Per ora le previsioni fatte non si sono rivelate corrette e fortunatamente si può parlare di pericolo scampato. I fenomeni però potrebbero ripresentarsi in qualsiasi momento e potrebbero avere delle serie ripercussioni sulla navigazione in Internet, ovvero una delle attività più care ai cittadini di ogni dove.

Un mondo senza internet: gli eventi che potrebbero scatenare questo scenario

Come spiegano i ricercatori spaziali, la meteorologia spaziale è strettamente collegata al campo magnetico interno del sole. Ciò significa che le tempeste solari avvengono nel momento in cui dei flussi di particelle ad alta energia provenienti dal sole sono attivati da macchie ed eruzioni solari.

In concomitanza con questi eventi, potrebbero dunque generarsi tempeste geomagnetiche. Per il momento la causa principale di questi avvenimenti spaziali resta ancora ignota agli studiosi, i quali non hanno ancora generato un modello efficace per prevederli.

Il loro lavoro però è andato avanti. Infatti, i ricercatori dell’Università di Sidney uniti ad un gruppo di esperti negli Stati Uniti hanno sviluppato un nuovo modello per prevedere il tempo solare. Questo nuovo prodotto dovrebbe monitorare le piccole rotazioni all’interno del sole. Il secondo passo sarebbe poi quello di scritturare le tempeste solari e indicare se ci sono possibilità che queste colpiscano il nostro pianeta.

Come afferma il dott. Geoffrey “Non sappiamo molto dell’interno del sole, ma è importante saperne di più per comprendere il sistema solare, che può avere un impatto diretto sulla Terra”. Insomma, questa ricerca potrebbe rivelarsi una piccola rivoluzione. Bisognerà attendere per testare l’efficacia di questa nuova tecnologia. Se dovesse dimostrarsi davvero efficace, ci sarebbero enormi vantaggi per tutti. In primis, le varie agenzie spaziali potrebbero riuscire a prepararsi per tempo a massicce tempeste solari.