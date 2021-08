Occhio alle varie ordinanze firmate da governatori e sindaci per evitare gli assembramenti a Ferragosto al tempo del Covid.

È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Vari, in effetti, sono gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, al fine di contrastarne la diffusione. Ma non solo, molte persone sono, purtroppo, alle prese con una grave crisi economica. Tanti imprenditori, infatti, hanno dovuto abbassare le serrande delle proprie attività, ritrovandosi pertanto a dover fare i conti con delle minori entrate. Fronteggiare le varie spese risulta sempre più complicato.

Per questo motivo non stupisce che siano in molti ad adoperarsi, pur di viaggiare senza spendere cifre da capogiro. Se è pur vero che andare in vacanza offre la possibilità di trascorrere alcuni momenti all’insegna del relax; infatti, dall’altro canto non si può fare a meno di pensare ai costi. Se tutto questo non bastasse, a causa del Covid ci ritroviamo a dover fare i conti con tutta una serie di regole che non possono passare di certo inosservate. Proprio per questo motivo vi invitiamo a prestare un occhio di riguardo alle varie ordinanze firmate da governatori e sindaci per evitare gli assembramenti a Ferragosto al tempo del Covid.



Ferragosto al tempo del Covid, occhio ai divieti: tutto quello che c’è da sapere

Con l’arrivo della stagione estiva sono in molti a non vedere l’ora di andare in vacanza e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Allo stesso non si può fare a meno di dover fare i conti con le varie regole da rispettare, al fine di contrastare la diffusione del virus. A tal proposito è bene ricordare che sono varie le ordinanze firmate da governatori e sindaci per evitare gli assembramenti a Ferragosto e per questo motivo è sempre bene prestare attenzione.

Entrando nei dettagli, tra le limitazione previste a Ferragosto si annoverano:

falò e fuochi d’artificio vietati sulle spiagge siciliane e sulla costa laziale, ma anche sul litorale campano;

vietati sulle spiagge siciliane e sulla costa laziale, ma anche sul litorale campano; divieto di approdo alle Eolie e spiagge chiuse in molte parti d’Italia;

e spiagge chiuse in molte parti d’Italia; vietata la vendita di alcolici nella riviera romagnola e locali chiusi all’1 di notte;

nella riviera romagnola e locali chiusi all’1 di notte; non sarà possibile accedere negli uffici pubblici se sprovvisti di Green pass in tutta la Sicilia;

in tutta la Sicilia; obbligo di mascherina all’aperto in tutta la Sicilia in tutti i luoghi affollati. Stessa misura anche sull’isola di Ponza e a San Felice Circeo ma anche alle Eolie;

in tutta la Sicilia in tutti i luoghi affollati. Stessa misura anche sull’isola di Ponza e a San Felice Circeo ma anche alle Eolie; a Norcia, in Umbria, sospesa la processione con la Santissima Icone dalla basilica di S. Gregorio a quella cattedrale. Cerimonie e processioni annullate anche in Emilia Romagna e in alcuni Comuni della Campania.

Diverse, quindi, sono le regole adottate con l’arrivo di Ferragosto. Meglio quindi prestare la massima attenzione, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.