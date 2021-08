Il sindaco di Varallo elargirà 10 euro a tutti i cittadini che accetteranno di fare il vaccino per il Covid 19.

Non ci stupiamo più di niente, neanche di un sindaco che per convincere i cittadini a lasciarsi vaccinare promette una ricompensa di 10 euro. Eraldo Botta, primo cittadino di Varallo, in provincia di Vercelli, ha preso spunto dai governatori che negli Stati Uniti hanno indetto una serie di bonus dedicati a chi si vaccina. Il ticket verrà emesso da Botta in persona che sborserà le somme di tasca propria.

Come funziona l’iniziativa

Varallo ha circa 7 mila abitanti e per convincerli a vaccinarsi, il sindaco Botta ha pensato di proporre un’iniziativa particolare. Si tratta dell’erogazione di un ticket di 10 euro da spendere nei ristoranti e nei negozi della città della Valsesia. Non è l’unico primo cittadino ad offrire ricompense alle persone che accetteranno di partecipare alla campagna vaccinale. A Borgosesia, il sindaco ha promesso palestra e piscina gratuita a tutti gli over 60 dopo aver fatto il vaccino.

La decisione del sindaco

Varallo ha un alto tasso di vaccinati over 70, più dell’86%, ma anche di vaccinati tra i 50 e i 59 anni, circa il 70%. La decisione di erogare di tasca propria il ticket da 10 euro è mirata, dunque, a coinvolgere anche i più giovani nella vaccinazione. Botta ha affermato che per convincere un centinaio di persone è disposto a spendere del denaro soprattutto se destinato, poi, alle attività della zona.

Come richiedere il ticket

La procedura per ottenere il ticket inizia con l’invio di un messaggio direttamente al cellulare del sindaco. Il soggetto che ha intenzione di vaccinarsi dovrà scrivere nel testo il proprio nominativo, il codice fiscale e un recapito telefonico. Sarà il sindaco a prenotare la vaccinazione presso la Asl di Vercelli. Per facilitare gli spostamenti, poi, Botta ha messo a disposizione delle persone una navetta gratuita che ha come destinazione il centro vaccinale.

Dopo la somministrazione occorrerà attendere il Green Pass – che ricordiamo arriverà dopo 15 giorni dalla prima dose – per ritirare i 10 euro e spenderli nelle attività commerciali locali.