Il sindaco di un’importante città ha deciso di elargire una somma in denaro si sottopone al vaccino contro il Covid-19

Debellare il covid è l’obiettivo comune di tutti i cittadini del mondo, che dopo un anno e mezzo di decessi, restrizioni e rinunce hanno voglia di voltare pagina e di guardare al futuro con ottimismo.

A complicare la situazione è la diffusione a livello globale della variante Delta che seppur con numeri non spaventosi sta mietendo non poche vittime. Per effetto di ciò molti esponenti politici premono affinché il maggior numero di persone si sottoponga al vaccino e per farlo hanno deciso di ricorrere ad alcuni escamotage che possono fare maggiormente presa.

Bonus di 85 euro per chi effettua il vaccino: da dove proviene l’iniziativa

Tra questi spicca sicuramente l’incentivo istituito dal sindaco di New York Bill de Blasio. Quest’ultimo ha deciso di concedere 100 dollari (al cambio 85 euro) a chiunque effettui la prima dose del siero contro il coronavirus.

Nella Grande Mela infatti la campagna vaccinale si è arenata e per questo il primo cittadino ha deciso di andare subito al punto cercando di convincere i più scettici attraverso un correspettivo in denaro.

A tal proposito ecco le sue parole: “Ritengo si tratti di una misura molta attraente per i cittadini newyorkesi. Credo che avrà un impatto molto importante”. Si parte venerdì 30 luglio 2021 e dopo la prima dose, le persone vaccinate riceveranno 100 dollari su una carta di credito prepagata, che sarà distribuita durante i 15 minuti di osservazione post iniezione.

Ma non finisce qui. De Blasio ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti i dipendenti pubblici. Nel caso in cui non sia possibile per motivi di salute o religiosi è necessario sottoporsi ad un tampone almeno una volta alla settimana.

In generale i dati di New York sono piuttosto positivi, basti pensare che il 59% ha ricevuto la prima dose e il 54% ha completato l’intero ciclo vaccinale. All’orizzonte c’è la prospettiva dell’obbligo vaccinale per tutti i cittadini dello stato più rinomato degli USA. Il governatore Andrew Cuomo infatti ha già iniziato i negoziati per accorciare i tempi burocratici.