Una strategia di vendita che associa l’invito all’acquisto a determinati colori. La mossa vincente i supermercati l’hanno studiata bene.

Le strategie di marketing sono varie e fantasiose. Tutte con un unico obiettivo: promuovere un marchio o un prodotto e, naturalmente, venderlo. Una buona pianificazione promozionale aziendale si studia, richiede preparazione e, ovviamente, una certa dose di talento. Sapere cosa piazzare e dove piazzarlo ma, soprattutto, come riuscire a vincere lo scetticismo primordiale del cliente. Uno dei trucchi più utilizzati ma meno conosciuti non riguarda il prezzo e nemmeno la qualità. Bensì il colore.

Non sempre ce ne rendiamo conto ma i colori sono parte essenziale della nostra vita e ne influenzano una buona parte. Basti pensare al loro simbolismo o a quanto la loro percezione possa influenzare una nostra decisione. Ecco, i supermercati lo sanno bene e la strategia “invisibile” (ma non troppo) utilizzata per farci comprare di più riguarda proprio i colori delle confezioni. E, naturalmente, il loro posizionamento sugli scaffali.

La strategia dei supermercati: il marketing dei colori

I supermercati non posizionano i loro prodotti a caso. Anzi, il tutto è pensato per ottenere il massimo profitto una volta che il cliente entra per fare la propria spesa. L’obiettivo, infatti, non è quello di agevolarci o indurci al risparmio per bontà d’animo. La mission fondamentale è sempre quella di vendere, ovvero quella della sopravvivenza. E mettere i prodotti in un determinato modo sugli scaffali significa attirare maggiormente un cliente. Forse non si nota spesso ma determinate confezioni (con determinati colori) vengono posizionate in un dato contesto. Sempre. Specie in relazione a degli sconti.

LEGGI ANCHE >>> Doppio ritiro di pesce al supermercato: la motivazione è inquietante

I prodotti scontati, infatti, sono segnati in rosso in ogni circostanza. E, nella nostra mente, tale colore verrà associato a un risparmio, oltre che portare a sviluppare un sentimento di coraggio ed energia che, più di altri, invoglia all’acquisto. Ecco perché è bene conoscere questa particolare strategia di marketing. Non sempre, infatti, il trucco porta agli sconti veri. E’ bene saperlo nel momento in cui si sta per acquistare qualcosa.