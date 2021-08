Giovedì 12 agosto 2021 ha avuto luogo la maxi estrazione che porta nelle tasche di 5 fortunati vincitori 150 mila euro ciascuno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

Il precedente esecutivo ha deciso di dare al via a programmi come la lotteria degli scontrini, in modo tale da incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici, come carte di credito o debito. Lo scopo, infatti, è quello di ridurre l’uso del denaro contante, cercando così di contrastare l’evasione fiscale. Proprio in questo ambito, quindi, si è deciso di introdurre delle misure ad hoc, con la lotteria degli scontrini che, ricordiamo, ha debuttato il 1° febbraio 2021, portando con sé tanti ambiti premi. Per poter partecipare a questo programma non bisogna fare altro che acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi.

Si generano così dei biglietti virtuali che consentono di prendere parte all’estrazione, con in palio ricchi premi in denaro. Ogni mese, infatti, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. A partire dallo scorso 10 giugno, inoltre, è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. Ma non solo, il 12 agosto e il 30 dicembre hanno luogo due estrazioni straordinarie annuali che portano nelle tasche di 5 fortunati vincitori ben 150 mila euro ciascuno. I commercianti che hanno emesso gli scontrini, a loro volta, ricevono 30 mila euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono i codici vincenti.

Lotteria degli scontrini, maxi estrazione del 12 agosto: i codici vincenti

L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte delle spese che sono state effettuate presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 12 agosto 2021 che si portano a casa il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0668-0006 96MKR012669 del 3 agosto;

1094-0059 53SNS300808 11490014 del 5 agosto;

1298-0452 99MEY019227 del 2 agosto;

0675-0056 99MEY048597 del 4 agosto;

0742-0056 99SEA003540 35330002 del 4 agosto;

0142-0024 53SNS301405 25680008 dell’1 agosto;

0422-0038 53SNS302395 00020002 del 6 agosto;

0686-0122 99MEX061054 del 5 agosto;

1078-0005 53SNS300444 11120017 del 6 agosto;

1061-0079 53SNS300470 11420008 del 5 agosto;

0950-0091 53SNS302403 00430030 del 2 agosto;

0770-0161 3BIWB001182 del 7 agosto;

0675-0002 8AMTN013292 del 3 agosto;

1060-0127 96MK3005032 del 4 agosto;

0764-0304 72MU1048158 del 4 agosto.

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

0186-0063 3BSDP002034 70150034 del 3 agosto;

1033-0246 53SNS302390 00050019 del 6 agosto;

0639-0079 88I24012148 del 28 luglio;

1057-0091 53SNS300060 11580010 del 6 agosto;

0086-0044 99IEB020982 del 7 agosto;

0714-0008 99MEX200836 del 2 agosto;

0587-0129 96MKR013667 del 2 agosto;

0447-0010 72MU4018337 del 7 agosto;

0316-0004 53SNS302172 01560007 dell’1 agosto;

0926-0140 99SEA002743 41040007 del 4 agosto;

0863-0141 88I24001156 del 7 agosto;

0573-0028 80I24003076 del 7 agosto;

0371-0019 96SRT001519 30140006 del 2 agosto;

0952-0021 99MEY031941 del 6 agosto;

1070-0146 53SNS301432 20280006 del 5 agosto;

0791-0199 99SEA003082 00340001 del 7 agosto;

0190-0039 3BSDP001990 70410009 7 agosto;

0820-0098 53MN2014981 del 5 agosto;

0074-0226 88S25001464 D0150101 del 3 agosto;

0780-0347 96MKR003889 del 6 agosto;

0382-0018 1BENI078053 del 7 agosto;

0536-0010 96MBD041557 del 2 agosto;

0996-0133 53SNS301792 00250017 del 4 agosto;

1069-0204 53SNS302382 00480005 del 7 agosto;

0773-0314 99SEA003517 34090001 del 6 agosto.

Per quanto riguarda l’estrazione mensile, invece, i 10 premi da 100 mila euro per gli acquirenti sono i seguenti:

0096-0016 96SRT001010 11300010 del 10 luglio;

0678-0001 53MN2018339 del 13 luglio;

0554-0030 53SNS300340 10090033 del 26 luglio;

0930-0063 3BSDP000396 01730003 del 17 luglio;

1139-0147 99MEY020206 del 6 luglio;

0817-0060 53SNS303262 10160023 del 9 luglio;

0948-0286 99SEA002791 40030007 dell’1 luglio;

1371-0013 99MEY017368 del 26 luglio;

0780-0043 53SNS302606 00060051 del 2 luglio;

0761-0218 99MEY032197 del 9 luglio.

LEGGI ANCHE >>> Banca o posta, questo è il dilemma: ecco dove è più sicuro depositare i propri risparmi

Per finire i codici dei 5 maxi premi da 150 mila euro della maxi estrazione del 12 agosto:

0402-0012 96MBD042408 del 6 agosto;

1207-0022 99MEX022062 del 4 agosto;

0829-0011 99MEY031886 del 2 agosto;

0789-0160 88I24006401 del 6 agosto;

2235-0220 45MQU002227 dell’1 agosto.