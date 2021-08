Molte persone nel corso della stagione calda si mettono alla guida in modo non del tutto sicuro. Ecco che infrazione commettono e cosa rischiano in termini economici

Mettersi alla guida d’estate alle volte può essere davvero seccante. Dover convivere con il caldo all’interno dell’abitacolo può essere deleterio se non si dispone di condizionatori all’avanguardia.

Per effetto di ciò molte persone, soprattutto chi conduce, decidono di adottare un outfit che permetta di muoversi più liberamente e di patire meno gli agenti atmosferici della fase più calda dell’anno. C’è però un errore piuttosto comune che in molti commettono. Può portare a delle conseguenze di non poco conto.

L’errore alla guida che molti automobilisti compiono in estate: qual è e cosa comporta

Si tratta delle utilizzo delle scarpe aperte (sandali, ciabatte o infradito), decisamente utile per evitare il sudore ai piedi, ma non consono alla guida di un mezzo di trasporto. Fino al 1993 esisteva un divieto assoluto in tal senso, poi è stato sostituito nel codice della strada con una forte raccomandazione (prevista dall’articolo 140).

Nel dettaglio, ecco cosa prevede il testo: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Bisogna infatti considerare che le fibre di queste particolari calzature potrebbero intrecciarsi con i pedali o in generale avere delle ripercussioni dell’andamento su strada. Per effetto di ciò, alcune assicurazioni si rifiutano di pagare qualora riscontrino queste dinamiche al verificarsi di un sinistro. Il discorso è il medesimo per la guida a piedi nudi.

Quindi, la responsabilità ricade sul guidatore visto che il particolare in questione viene messo a verbale. Non ci sono ulteriori sanzioni e nemmeno in caso di posto di blocco si rischia qualcosa.

È un eventuale incidente a creare a seri problemi con le compagnie assicurative che possono legittimamente voltare le spalle e infischiarsene di risarcire il danno. Dunque, per quanto esista la possibilità di scelta per chi si mette alla guida, questi contro vanno assolutamente valutati per evitare di incappare in situazioni a dir poco spiacevoli.