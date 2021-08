Un’offerta da non perdere nell’ultimo volantino di Esselunga. Un iPhone di ultima generazione è in promozione limitata.

Una decina di anni fa, Esselunga fece una mossa astuta: un film di venti minuti, con tanto di regia firmata da Giuseppe Tornatore (Oscar con Nuovo Cinema Paradiso nel 1989), per promuovere la propria catena di supermercati. Uscito anche in dvd, Il mago di Esselunga si avvalse della collaborazione di grossi nomi e contribuì alla pubblicizzazione dei supermercati, all’epoca già navigati anche se non famosissimi. L’idea fu indubbiamente azzeccata, sia considerando l’originalità della promozione che chi ci collaborò.

Ora che anche Roma possiede un punto vendita della catena, Esselunga si affida al volantino per cavalcare al meglio il periodo estivo e offrire ai clienti un’opportunità di risparmio. Inserendosi di fatto nella corsa all’offerta che i consumatori richiedono in risposta alla crisi attraversata (e ancora in attraversamento). La strategia è proprio quella del ribasso, soprattutto in merito a prodotti di elettronica.

Esselunga, le super-offerte in volantino

La campagna promozionale del supermercato milanese non può essere fruita sul sito ufficiale (come avviene ad esempio per Unieuro). Via libera esclusivamente presso uno dei punti vendita. Un piccolo svantaggio è legato al mancato rifornimento dei prodotti i quali, una volta terminati, non saranno posizionati nuovamente. Detto questo, il momento potrebbe essere quello giusto per approfittare di qualche promozione legata a prodotti che, solitamente, viaggiano su costi fuori portata.

Stando al volantino, fra i prodotti in promozione spicca l’Apple iPhone 11, modello fra i più richiesti nonostante non figuri fra gli ultimissimi prodotti a Cupertino. Al momento, da Esselunga è in promozione a 595 euro in versione no brando, con garanzia 24 mesi. Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni ma, per chi non fosse estremamente ferrato in materia, si parla di un iPhone da 6,1 pollici, 4 giga di Ram e processore A13 Bionic, oltre a una batteria da 3110mAh e un comparto fotografico posteriore a doppio sensore (12 megapixel l’uno). Per chi volesse approfittare dell’occasione, il prodotto non è bloccabile online. Una visita in un punto vendita è necessaria ma forse ne vale la pena.