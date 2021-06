Esselunga è la nota catena operante nella grande distribuzione organizzata. Tra i servizi offerti anche quelli legati alla carta Esselunga ‘Fidaty’, disponibile in tre versioni diverse. Ecco caratteristiche e pareri dei clienti.

Spesso nelle pubblicità televisive compare il marchio Esselunga, ossia un’azienda italiana che ha mosso i primi passi nel settore della grande distribuzione organizzata, fin dai lontani anni ’50 del secolo scorso. Oggi la catena ha una presenza capillare nell’Italia settentrionale e centrale con supermercati e superstore, che offrono prodotti per tutte le esigenze dei consumatori.

La storia di Esselunga S.p.A. vede infatti il 1957 come anno cruciale: infatti fu inaugurato a Milano il primo supermercato in Italia in viale Regina Giovanna. Il primo negozio si estendeva per soli 500 metri quadri di vendita e non aveva posti auto, ma per l’epoca fu una grande innovazione.

Oggi la nota catena ha fatto molta strada, tanto che tra le sue numerose offerte, vi è anche una vera e propria carta di credito, nata dalla collaborazione con il notissimo istituto di credito Deutsche Bank.

Di seguito vogliamo vedere da vicino quelle che sono le caratteristiche essenziali della carta Esselunga, denominata ‘Fidaty’. Come funziona? Quali vantaggi ha? Scopriamolo in questa sintetica guida, considerando infine anche le opinioni di chi ha provato le carte in oggetto. Che ne pensano?

Carta ‘Fidaty’ Esselunga: a cosa serve la carta fedeltà

Contando sulla sua presenza amplissima su buona parte del territorio nazionale, Esselunga intende mettere a disposizione degli acquirenti, servizi ad hoc che contribuiscono alla fidelizzazione degli stessi. E questo è l’obiettivo di carta Esselunga ‘Fidaty’, ossia una carta punti ad hoc, detta anche ‘carta fedeltà’. Di fatto detta carta consente a tutti i clienti che la possiedono di accumulare punti nel corso del tempo. Detti punti saranno poi utilizzabili nel catalogo premi della catena, o anche come sconto alla cassa. In dettaglio, sono 3 le tipologie di carte ‘Fidaty’ offerte ai clienti:

Standard

Oro

Plus

Vediamole una da una, nei punti salienti.

Carta ‘Fidaty’ Esselunga Standard: caratteristiche

Il cliente Esselunga deve sapere che la carta in oggetto è certamente vantaggiosa, e presenta i seguenti aspetti principali:

è rilasciata subito dal punto Fìdaty, alla cassa centrale del punto vendita Esselunga;

è personale e non cedibile;

comporta sconti immediati ogni giorno su centinaia di prodotti

immediati ogni giorno su centinaia di prodotti è del tutto gratis , e permette di accumulare i cd. ‘ punti Fragola’ da sfruttare nel catalogo premi sempre aggiornato o usufruendo dello sconto di 27 euro per scaglioni di 3000 punti;

, e permette di accumulare i cd. ‘ da sfruttare nel catalogo premi sempre aggiornato o usufruendo dello sconto di 27 euro per scaglioni di 3000 punti; si ottengono 2 punti per ciascun euro speso oltre la soglia di 5 euro (a scontrino).

In ogni caso la catena mette a disposizione dei clienti un dettagliato regolamento della carta ‘Fidaty’ Esselunga, visualizzabile qui.

Carta ‘Fidaty’ Esselunga Oro: che cos’è e le sue caratteristiche

Da rimarcare subito che la carta Oro è una carta di credito gratuita e valida nei negozi Esselunga e sul web. I soggetti che possono chiedere detta carta di credito Esselunga ‘Fidaty’ Oro sono i clienti che si servono delle funzionalità della carta Fidaty da almeno 12 mesi.

Per tutti i nuovi richiedenti, Esselunga assicura un regalo di benvenuto al ritiro della carta stessa. Ma attenzione ai dettagli, giacchè il rilascio della carta è legato alla preventiva approvazione da parte di Fìdaty SpA e del proprio istituto di credito. Quali sono le caratteristiche di questa carta? Di seguito una sintetica panoramica degli aspetti essenziali di detta carta:

si tratta di una carta di credito gratuita (nessuna spesa di emissione, rinnovo, sostituzione o canone annuo);

(nessuna spesa di emissione, rinnovo, sostituzione o canone annuo); è valida solo presso gli Esercizi commerciali convenzionati del gruppo Esselunga;

del gruppo Esselunga; detta carta di credito Esselunga è prevista per i soli correntisti di banche in convenzione con Esselunga;

il cliente può servirsene come carta di pagamento valida nei negozi Esselunga; nelle profumerie EsserBella; nei Bar Atlantic, e nelle operazioni di spesa via web di Esselunga;

con essa, si ottengono 2 punti per ogni 0,90€ speso oltre la soglia di 5 euro (per scontrino). Quindi un 10% di punti in più rispetto alla Fidaty Card Standard;

l’addebito sul c/c bancario con valuta pari al giorno 15 del mese posteriore a quello degli acquisti, se giorno lavorativo. Se no, al primo giorno lavorativo successivo;

Disponibilità di spesa settimanale fino a 516,46 euro;

Elenco dei movimenti consultabile nell’area utenti del sito Esselunga;

Servizio Sicurezza Notifica delle Spese (a pagamento con SMS, gratis via e-mail);

(a pagamento con SMS, gratis via e-mail); Attivabile via web o al numero verde 800 666 555 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00);

Utilizzo della tecnologia contactless (ed è possibile pagare le spese fino a 25 euro senza dover inserire il pin, avvicinando la carta di credito Esselunga al lettore);

(ed è possibile pagare le spese fino a 25 euro senza dover inserire il pin, avvicinando la carta di credito Esselunga al lettore); Pagamento via smartphone con l’ app di Esselunga;

Offerte esclusive durante tutto l’anno.

In ogni caso, per maggiori informazioni sulla carta di credito Esselunga ‘Fidaty’ Oro, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito web ufficiale della catena di supemercati.

Inoltre, è sfruttabile il cashback di Stato attraverso la carta di credito Esselunga ‘Fìdaty’ Oro, in quanto quest’ultima fa parte del relativo programma. Il beneficio scatta, digitando sull’app IO le 16 cifre posizionate sul fronte: così sarà possibile pagare la propria spesa e ottenere fino al 10% di rimborso sui propri acquisti in negozio.

Carta di credito Esselunga ‘Fidaty’ Plus: che cos’è e caratteristiche

La carta Fidaty Esselunga Plus consiste in una carta di credito vera e propria prodotta in collaborazione con il noto istituto Deutsche Bank Easy e che consente al cliente che la possiede di avere accesso al circuito Master Card. Di seguito le caratteristiche più interessanti:

Carta di credito Esselunga accettata in tutti i negozi del Gruppo e in oltre 33 milioni di esercizi convenzionati nel globo che rientrano nel circuito MasterCard;

Si ottengono 2 punti 0,90 euro speso sopra la soglia di 5 euro (a scontrino);

Disponibilità di spesa mensile a partire da 1.600 euro;

Possibilità di rateizzazione dei pagamenti, su richiesta al Servizio Clienti Deutsche Bank Easy;

dei pagamenti, su richiesta al Servizio Clienti Deutsche Bank Easy; Possibilità di acquisto via web;

SMS di notifica delle spese;

Assicurazione danni patiti dai beni acquistati, nel tragitto dal luogo dell’acquisto al luogo di destinazione;

patiti dai beni acquistati, nel tragitto dal luogo dell’acquisto al luogo di destinazione; Visualizzazione gratis delle operazioni sul sito www.dbeasy.it;

Carta di credito contactless ;

; Spese di emissione e rinnovo: 23 euro;

Zero commissioni per il rifornimento carburante;

Possibilità di partecipare ad altre attività promozionali.

Il cliente interessato a questa tipologia di carta di credito Esselunga non dovrà fare altro che richiederla via web su www.cartafidatyplus.it oppure telefonando allo 800.176657 dal lun-sab 8.30-19.00.

I vantaggi della carta ‘Fidaty’ di Esselunga: ecco quali sono

Essendo più di uno i vantaggi correlati al possesso della carta in questione, conviene ricapitolarli qui di seguito:

possibilità di collezionare i cd. ‘ punti Fragola ‘, convertibili in denaro scontabile sulla spesa (27€ per 3000 punti Fragola), o si possono usare per ottenere uno dei premi del catalogo Fidaty. I punti Fragola sono accumulabili facendo la spesa (2 punti Fragola per ciascun euro speso dopo i primi 5 sulla spesa), oppure comprando prodotti che regalano questi punti;

‘, convertibili in denaro scontabile sulla spesa (27€ per 3000 punti Fragola), o si possono usare per ottenere uno dei premi del catalogo Fidaty. I punti Fragola sono accumulabili facendo la spesa (2 punti Fragola per ciascun euro speso dopo i primi 5 sulla spesa), oppure comprando prodotti che regalano questi punti; servizio ‘Presto Spesa’ , ossia la possibilità di fare la spesa in breve tempo in Esselunga con il terminale con cui leggere la spesa, senza fare la coda al pagamento;

, ossia la possibilità di fare la spesa in breve tempo in Esselunga con il terminale con cui leggere la spesa, senza fare la coda al pagamento; il cliente ha accesso immediato a tutti gli sconti denominati “ Sconto Fìdaty” , inclusi sui volantini Esselunga e nelle targhette prezzo, presenti negli scaffali del negozio, sui prodotti. Detto sconto è corrisposto soltanto se il cliente è in possesso della tessera fedeltà di Esselunga, appunto la carta Fidaty;

, inclusi sui volantini Esselunga e nelle targhette prezzo, presenti negli scaffali del negozio, sui prodotti. Detto sconto è corrisposto soltanto se il cliente è in possesso della tessera fedeltà di Esselunga, appunto la carta Fidaty; il cliente può sfruttare un’altra formula di buono sconto Esselunga, denominata “ Scegli il tuo sconto“, con cui il cliente può scegliere fino a 6 prodotti sui quali avere uno sconto personalizzato;

con cui il cliente può scegliere fino a 6 prodotti sui quali avere uno sconto personalizzato; accesso al Servizio Viaggi, vale a dire il servizio di Esselunga che permette di fare vacanze a presti bassi in tutta Europa.

Come si può ottenere la carta ‘Fìdaty’ di Esselunga?

Abbiamo appena visto le peculiarità delle tre carte Esselunga standard, oro e plus, evidenziando che danno la possibilità di ottenere interessanti vantaggi. Ma di fatto per ottenere questa carta, che cosa deve fare il cliente?

Ebbene, affinchè sia rilasciata la carta Fìdaty, il privato consumatore deve compilare il modulo di domanda per l’emissione della carta Fìdaty, che è possibile trovare in uno dei tanti negozi Esselunga sparsi per la penisola. Basterà chiedere all’addetto presente al bancone Fìdaty in negozio (oppure cassa centrale, eventualmente). E’ chiaro però che per ottenere la carta Fidaty Esselunga è necessario esibire un documento di identità in corso di validità.

Aspetto positivo della procedura è la sua brevità: infatti, il cliente interessato non dovrà attendere i tempi di consegna: la carta è emessa subito dopo la compilazione del modulo.

Perchè registrare la carta Fidaty Esselunga sul sito?

In verità, il cliente farà bene non soltanto ad ottenere la carta ‘Fidaty’ Esselunga, ma anche di seguito a registrarla nel sito web ufficiale della catena di supermercati. Ecco di seguito i vantaggi della registrazione in sintesi:

possibilità di sfogliare online il catalogo Fìdaty , con i premi per i punti Fragola;

, con i premi per i punti Fragola; ottenimento di 200 punti Fragola in omaggio;

in omaggio; accesso al sito web di e-commerce esselungaacasa.it, in cui fare la spesa direttamente via pc o smartphone;

possibilità di abilitare il servizio Presto Spesa, se disponibile e con abilitazione in cassa centrale;

se disponibile e con abilitazione in cassa centrale; possibilità di sfruttare il vantaggio ‘ Scegli il tuo sconto’;

accesso a concorsi con premi speciali.

Come si può notare, è assolutamente consigliato effettuare la registrazione, che anzi è un’operazione consequenziale al rilascio della card.

Usare la carta ‘Fidaty’ Esselunga sul web e al supermercato: ecco come

L’utilizzo di questa carta si rivela assai agevole sia in caso di acquisto in negozio, sia in caso di acquisto con spesa online.

Pertanto, se il cliente fa la spesa online, è possibile registrarsi sul sito web ufficiale di Esselunga ed accedere al sito e-commerce di Esselunga attraverso le credenziali usate in fase di registrazione. Ebbene, non ci saranno particolari formalità da espletare, giacchè la carta Fìdaty è in via automatica associata alle proprie credenziali e sarà così possibile accedere agli sconti Fìdaty con la spesa online.

Invece, in caso di spesa tradizionale in negozio, il cliente presenterà la carta Fidaty Esselunga in cassa nell’ambito delle operazioni di controllo della spesa, prima del pagamento, consegnandola al cassiere. Con questa card, sarà sfruttabile – come accennato sopra – Presto Spesa. Inoltre, passando la carta sul lettore di carte dei totem legati al servizio ‘Scegli il tuo sconto’, sarà possibile selezionare i 6 prodotti su cui il consumatore può ottenere uno sconto personalizzato.

Le opinioni su carta ‘Fidaty’ di Esselunga: pro e contro

A questo punto, come al solito, vediamo qualche interessante commento degli utenti che hanno provato questa card, al fine di contribuire ad orientare il consumatore verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

Le opinioni positive su carta Fidaty di Esselunga

Tra i clienti soddisfatti, vi è chi sottolinea la possibilità di partecipare a sconti, promozioni e concorsi, che certamente invogliano a ottenere questa carta. Altri hanno elogiato la possibilità di compilare facilmente la lista della spesa sull’app del cellulare oppure da PC.

Ancora, commenti buoni riguardo all’organizzazione del sito web ufficiale, che riporta in modo chiaro le informazioni essenziali circa i tre tipi di carta ‘Fidaty’ Esselunga. Proprio le tre diversi tipologie di card hanno raccolto consensi, perchè sono mirate ciascuna a specifiche esigenze del cliente. Apprezzata anche la gratuità della carta in oggetto e la velocità dell’iter di rilascio.

Le opinioni negative su carta Fidaty di Esselunga

Pochi tutto sommato i commenti di chi non apprezza questa carta. Qualcuno ha lamentato alcuni intoppi in fase di registrazione sul sito e, in generale, non in tutti i casi l’iter di registrazione brillerebbe per velocità (anche se ovviamente molto dipende anche dalla dimestichezza del cliente).

Altri ancora hanno rilevato qualche problema con le funzionalità dell’app dedicata e con il servizio di assistenza clienti, ma si tratta di aspetti marginali che non condizionano pesantemente una valutazione della card Esselunga, che nel complesso resta positiva.