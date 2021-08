Nessuno avrà di certo sentito parlare di questa banconota. Il suo valore ha di certo dell’incredibile. I dettagli.

Collezionare oggetti di qualsiasi natura e genere si tratti richiede in maniera altrettanto frequente e metodica un corposo aggiornamento su quelle che sono in qualche modo le perle che possono rendere davvero unica la nostra collezione. Se si parla di monete o banconote è chiaro che queste perle possono essere scovate in quella che è la storia del paese che più ci interessa. Nella sua storia recente, si troveranno di certo indicazioni sulle monete o le banconote sulle quali puntare.

Determinate banconote, possono rappresentare delle vere e proprie testimonianze di epoche passate particolarmente significanti. Di conseguenza, possedere questi oggetti può proiettare con la mente, quella determinata persona direttamente a quegli anni. Un esempio su tutti è rappresentato dalle banconote stampate in occasione dell’eventuale, per l’epoca, invasione dell’Austria del 1915, siamo in piena Prima guerra mondiale.

Una banconota dal valore incredibile prodotta sulla falsa riga delle lire dell’epoca

I tagli che in quell’occasione vennero prodotti furono quelli da 1-2-5-10. Banconote di occupazione per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina. In quell’occasione furono utilizzate banconote italiane, all’epoca in corso con sovrapposte nuove immagini e scritte, cosi da poterle subito individuare. Tali banconote furono stampate su carta rigida a differenza di quelle in corso in Italia, prodotte sempre su carta filigranata.

Il valore di tali banconote è assolutamente incredibile, si va dal singolo pezzo della serie, che può arrivare a sfiorare i 15mila euro alla serie completa, battuta ad una recente asta al prezzo incredibile di 50mila euro. Un valore davvero eccezionale, dunque per una banconota che rappresenta un vero e proprio reperto storico. Parliamo di valutazioni praticamente fuori dal comune, valutazioni che generalmente riguardano davvero poche monete o banconote, anche di rilevanza storica.

La valutazione di tali banconote è chiaramente soggetta allo stato di conservazione dell’oggetto stesso, integrità e quant’altro. Un vero e proprio tesoro, certo, una volta scovato ed acquistato.