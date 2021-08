Comprare una casa o prenderla in affitto potrebbe non essere un onere insostenibile nonostante il momento. Ecco perché.

Il confine fra crisi e opportunità a volte può essere molto sottile. Di sicuro, può esserlo per quanto riguarda l’acquisto o l’affitto di una casa. Secondo il portale MutuiOnline.it, infatti, il momento sembra essere giusto a dispetto della situazione di crisi a causa della pandemia. Va ricordato, tuttavia, che esistono delle spese da tenere in considerazione, anche se il momento storico offre l’opportunità di godere di alcune agevolazioni ben precise, fra innovazioni e potenziamenti di vecchi incentivi.

La lista della spesa è abbastanza lunga: dal costo dell’immobile (20% del totale) agli interessi di mutuo (1,06%), finendo con gli oneri accessori e le spese notarili (circa 10 mila euro). A queste vanno aggiunte le spese per la manutenzione e quelle per il condominio per un periodo di vent’anni. Il portale, tramite una simulazione, considera anche l’eventuale vendita dell’immobile. Sull’arco di vent’anni, secondo gli esperti, si parla di un costo medio di 78.199 euro.

Acquistare casa, il costo medio: perché ora conviene

In sostanza, nonostante l’ingente lista delle spese, il momento sembra favorevole per immettere il proprio denaro nell’acquisto di una casa. Secondo i dati degli specialisti di MutuiOnline.it, mediamente un immobile costa 264 mila euro, eccetto il 20% del capitale iniziale (il quale potrebbe arrivare a un profitto pari a un tasso del 2%). Chiaramente, la forbice fra acquisto e affitto è piuttosto ampia, oltre 100 mila euro. Al costo netto dell’affitto nell’arco dei vent’anni (quasi 190 mila euro), andrebbero sottratte tuttavia gli oltre 78 mila euro di spesa che deve sostenere chi compra una casa.

In pratica, l’acquisto converrebbe in relazione alla disponibilità iniziale e, soprattutto, in base alle agevolazioni presenti. Il Fondo per i mutui, potenziato con gli ultimi decreti, tende a incentivare all’acquisto soprattutto i giovani under 36, che potranno attingere di fatto a un fondo di garanzia messo a disposizione dal governo. Il quale, dunque, si farebbe garante del contratto di mutuo stipulato. Il momento favorevole si nutre soprattutto di questo.