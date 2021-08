Canali tv e radio, dal 15 ottobre occorrerà mettersi l’anima in pace. E dotarsi di un nuovo dispositivo. Anche col ritardo sul nuovo digitale terrestre.

Tutto rimandato al 2023. Lo switch off, tanto temuto, non sarà più cosa imminente ma ci sarà. E, anche se la tempistica si è allungata di qualche mese, è bene essere preparati. E, soprattutto, approfittare del momento per cambiare il proprio televisore qualora non dovesse essere compatibile con il nuovo digitale terrestre. La combinazione fra bonus rottamazione e bonus Tv potrebbe essere quella giusta per superare lo scoglio del dispositivo incompatibile e dotarsi di un tv idoneo a supportare il nuovo DVB-T2. Certo, una spesa in più non prevista sulla tabella di marcia.

A ogni modo, posto che tutto andrà poco più in là, una data piuttosto imminente resta da tenere a mente. Nello specifico, quella del 15 ottobre che rimpiazza la precedente dell’1 settembre per il passaggio alla codifica MPEG4. Anche in questo caso, la questione tv resta abbastanza impellente. Basti pensare che la Rai ha già fatto sapere che il prossimo 15 ottobre spegnerà il Mux Rai 2 in tutta Italia, cambiando codifica ai canali Rai 2, Rai 3 e Rai 4. Una brutta notizia per tutti quei dispositivi (tv o decoder) che non saranno in grado di supportare la nuova codifica.

LEGGI ANCHE >>> Passaggio al nuovo digitale terrestre: quale futuro per i canali Rai

Digitale terrestre, il passaggio al MPEG4: la lista dei canali “in fuga”

I canali più seguiti, a ogni modo, andranno più lentamente in fatto di modifiche. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24, per il momento, resteranno ancorati alle vecchie codifiche, fatta eccezione per le loro versioni in HD. Tutti gli altri canali della rete nazionale dovranno invece ricevere il supporto di un dispositivo compatibile per essere ancora visibili. L’elenco, quindi, prevede tutti i canali che non siano le prime tre reti della Rai. E, almeno in questo senso, al netto di tutti i posticipi sul nuovo digitale terrestre non si ammettono proroghe.

LEGGI ANCHE >>> Addio vecchia televisione! Come rottamare la tv per dare il benvenuto al nuovo digitale

Ecco di seguito la lista dei canali che passeranno al MPEG4. Un elenco che comprende anche le varie radio.

Rai 5

Rai Storia

Rai Sport

Rai Scuola

Rai 4

Rai Movie

Rai Premium

Rai Gulp

Rai YoYo

Rai 1 HD

Rai Sport + HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Le radio: