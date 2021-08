Finalmente per i cittadini italiani si concluderà positivamente anche questa particolare esperienza, certo non per tutti.

Il cashback prima portato in trionfo dal precedente Governo, guidato da Giuseppe Conte, come strumento per combattere l’evasione fiscale, grazie ai premi che di fatto sarebbero scaturiti grazie all’utilizzo di bancomat e carta di credito per le proprie transazioni per l’acquisto di beni e servizi. Cosi non è stato, stando al nuovo Governo, sostenuto da Mario Draghi. I risultati non si sono visti e quindi l’iniziativa per ora è stata congelata.

Non si è visto l’aumento di operazioni con carta di credito e bancomat e di conseguenza nessun freno alla circolazione di contanti e quindi all’evasione fiscale. Cinquanta operazioni almeno, per il 10% di quanto speso, fino ad un massimo di 150 euro. Questo in sintesi il regolamento dell’iniziativa. Per i primi 100mila nella speciale classifica delle operazioni effettuate, un ulteriore bonus da 1500 euro, per il quale un po’ tutti hanno provato a sfidare il tempo.

Pagamenti previsti per fine agosto, i cittadini sperano nella puntualità dei versamenti

Cosi come comunicato dalle stesse istituzioni ai singoli aventi diritto al rimborso del 10% di quanto speso nel corso dei primi sei mesi dell’anno, i pagamenti potrebbero arrivare per fine agosto. Il condizionale è d’obbligo considerati i ritardi che spesso in queste circostanze si manifestano. Già inizialmente si sarebbe dovuto provvedere per i pagamenti per le prime settimane di luglio ed invece tutto poi è stato spostato entro la fine di novembre.

A questo punto si attendono ulteriori novità in merito con milioni di cittadini che quindi potranno conoscere presto con certezza il momento esatto dell’accredito della quota di ritorno dagli acquisti effettuati o del bonus speciale da 1500 euro.

Il cashback congelato fino al prossimo gennaio, almeno fino a questo momento, attende di premiare i cittadini che ci hanno comunque creduto. Cittadini che nei mesi hanno effettuato acquisti esclusivamente con bancomat e carta di credito. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive insomma. I cittadini, sempre loro, continuano a sperare.