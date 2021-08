I lavoratori delle terme ma anche del comparto ittico e dell’agricoltura continuano a ricevere il bonus. Chi non ha inoltrato domanda, dovrà sbrigarsi a farlo.

Parecchi hanno già ricevuto l’indennità del Decreto Sostegni e, ora, stanno già ricevendo il nuovo contributo da 1.600 euro senza aver dovuto inoltrare una nuova domanda. Buone notizie per i lavoratori stagionali, inclusi i beneficiari del cosiddetto Bonus terme, per i quali sembra procedere regolarmente l’erogazione dei nuovi contributi come antidoto alla pandemia. Diverso, come detto più volte, il discorso per coloro rimasti fuori dalla prima tranche di aiuti. Costoro dovranno infatti presentare la nuova domanda e, se non lo avessero già fatto, dovranno tenere a mente la data del 30 settembre, termine ultimo.

I lavoratori stagionali, dunque, restano al centro dell’attenzione. L’articolo 10 del Decreto Sostegni aveva già previsto un bonus una tantum da 2.400 euro. Il cosiddetto Bonus stagionali, che mirava a sostenere quelle attività costrette a rallentare a causa della pandemia e rimaste di fatto senza introiti, anche e soprattutto in virtù delle chiusure. Agevolazione che rimpinguava i contributi dell’indennità onnicomprensiva introdotta dal Decreto Ristori.

Bonus stagionali, chi sono i beneficiari e come fare domanda

La prestazione a sostegno degli stagionali era indirizzata ai lavoratori del settore turistico e degli stabilimenti termali (anche a tempo determinato). Ma anche anche ai dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli sopracitati. E ancora i lavoratori intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati delle vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo. Col Sostegni bis era scattata la proroga dell’indennità, con erogazione una tantum di un bonus pari a 1.600 euro per coloro già rientranti nell’agevolazione prevista dal primo decreto.

Il Sostegni bis, peraltro, aveva ulteriormente allargato la platea dei beneficiari, disponendo bonus per i lavoratori del comparto ittico e per gli operai agricoli, questi ultimi destinatari di un’indennità una tantum di 800 euro. A patto che, nel 2020, avessero effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro. Per i pescatori, invece, il bonus riguardava un’indennità una tantum da 950 euro. Come detto, tutti coloro che avessero già ricevuto la prima tranche di aiuti non avranno bisogno di una domanda, mentre tutti gli altri potranno procedere tramite il portale Inps entro il 30 settembre 2021.