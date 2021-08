Partono le iniziative in ogni parte del mondo per consentire di vaccinare un numero sempre maggiore di persone.

La questione sarebbe infinita, sfiancante, amletica, ma forse sarebbe dire poco. In questa fase ognuna della due parti scocca con mesta grazia, secondo personalissime convinzioni la freccia al proprio arco. I contrari ed i favorevoli al vaccino si azzuffano ormai quasi quotidianamente in ogni contesto possibile ed immaginabile, reale o virtuale. Niente di più sfiancante niente di più logorante, ed a tratti anche di inutile fondamentalmente.

Le istituzioni in ogni parte del mondo, ovviamente tendono a spingere per il vaccino ed offrono a coloro i quali saranno disposti a sottoporsi alla prima dose o all’unica in alcuni casi, di quello che dovrebbe essere l’antidoto più efficace a contagio, una serie di interessanti vantaggi che in alcuni casi appaiono anche piuttosto sorprendenti. Portare l’opinione dei contrari, dei no vax dalla propria parte, questa è la sfida delle sfide.

Tutti i vantaggi e le agevolazioni per chi accetta di vaccinarsi

In Gran Bretagna, ad esempio, paese tra i più colpiti in questi giorni dalla nuova variante delta, si è pensato a spostamenti gratuiti per chi raggiunge i centri vaccinali ed anche a sconti per i giovani nel settore della consegna di cibo a domicilio, il tutto per provare a sensibilizzare l’opinione pubblica ancora restia alla dose di vaccino a saltare dall’altra parte. Sconti ed agevolazioni da ogni parte del mondo , da Hong Kong a Dubai dove sono in palio sconti su cibo e messa in palio di auto o addirittura case, oltre al giorno di riposo dal lavoro per il vaccino.

Negli Stati Uniti, il Presidente Joe Biden ha appena avallato la possibilità di offrire denaro per chi accetta di vaccinarsi, i famigerati 100 dollari proposti per i cittadini di New York disposti a farsi vaccinare. Sempre negli Usa numerose iniziative da parte di singoli governatori.

Birra e addirittura spinelli gratis per chi accetta di farsi vaccinare. Sono pochi esempi di tutto ciò che può essere offerto nei singoli stati americani. I governi, insomma le provano tutte per convincere anche il più indeciso ed insicuro dei cittadini. Tra qualche settimana potremmo cogliere i risultati di certe tanto ambiziose iniziative.