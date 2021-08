È al vaglio l’ipotesi di rendere obbligatorio il Green Pass sui treni e sugli altri mezzi di trasporto, ma una clamorosa novità potrebbe stravolgere lo scenario

I numeri riguardanti i contagi di Covid-19 sono piuttosto sotto controllo in questa fase. La stagione calda e la campagna vaccinale ormai entrata sempre più nel vivo hanno fatto la loro parte, ma il problema comunque rimane e va monitorato.

La fine dell’estate non è poi così lontana e il timore di una nuova ondata aleggia sull’Italia e in generale sul mondo. Per effetto di ciò il Governo Draghi ha istituto l’obbligo di Green Pass in diversi luoghi pubblici (tra cui bar, ristoranti, palestre e piscine) e sta seriamente pensando di estenderlo anche per i treni e i mezzi pubblici.

LEGGI ANCHE >>> Green Pass obbligatorio, dopo Ferragosto la svolta: si estenderà a treni e aerei

Green Pass sui treni: ecco perché potrebbe non essere obbligatorio

La discussione sulla tematica è attesa in parlamento per il 3-4 agosto. L’ipotesi più in auge è proprio quella di optare per l’obbligatorietà anche quando si sale su un treno, un bus a lunga percorrenza, una nave o un aereo.

Nel Regno Unito, dove sono molto vicini ad applicare questa soluzione, è arrivata una notizia destinata a creare non poche polemiche. Come riportato dalla BBC nei treni e nelle stazioni di Manchester, Birmingham, Londra e Liverpool non sono state rinvenute particelle di Covid né sulle superfici dei vagoni né nell’aria.

I test sono stati svolti da gennaio a giugno e sono stati sottoposti a tampone gli oggetti maggiormente utilizzati come le maniglie delle scale mobili, le biglietterie automatiche e le panchine. A questo si aggiungono anche dei campioni d’aria. In nessun caso è stato trovato l’acerrimo nemico covid.

LEGGI ANCHE >>> Trenitalia e Italo Treno: super offerte in arrivo da non farsi scappare

Una testimonianza che la dice lunga su come la pulizia e le precauzioni siano fondamentali in questa fase. Se gli ambienti vengono sanificati a dovere e le persone fanno il loro compito a bordo utilizzando la mascherina, si può ovviare al problema e magari evitare il Green Pass obbligatorio. Per poterlo dire con certezza servono però altri test, in stazioni sparse in giro per il mondo.