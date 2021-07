Il Green Pass su Whatsapp è la nuova truffa che sta circolando in questi ultimi giorni. Come funzione e come evitare di cadere nella trappola

Il countdown all’obbligo di Green Pass dal prossimo 6 agosto è ormai agli sgoccioli e non tutti sono pronti a questa nuova era. Tra chi non ha completato la vaccinazione e chi non ha intenzione di farla, le persone sprovviste di certificato verde sono tantissime.

Per effetto di ciò, alcune persone stanno cercando degli escamotage per cercare di ovviare al problema e poter aver accesso ai principali luoghi pubblici. La premessa è che non esistono metodi alternativi ufficiali, quindi chiunque intraprenda altre strade in maniera più o meno consapevole, sta compiendo un’azione illecita.

Truffa Green Pass su Whatsapp: a cosa bisogna prestare attenzione

Ad esempio su Telegram sono disponibili dei canali che consentono l’acquisto del pass. L’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo e sta portando in alcuni casi anche agli effetti sperati. Naturalmente saranno inaspriti i controlli prossimamente, in modo tale che i i furbetti del Green Pass non la facciano franca.

Su Whatsapp invece si sta palesando un altra possibilità, ma in questo caso si tratta di un vero e proprio inganno. Si tratta del solito messaggio con collegamento ipertestuale che la polizia postale ha già intercettato e ha segnalato come molto pericoloso.

Infatti inganna due volte gli utenti visto il suo contenuto. Eccolo nel dettaglio: “Con questo link puoi scaricare il certificato verde covid-19 che ti permette di muoverti in tutta Italia senza mascherina”.

Nulla di più fasullo, in primis perché il Green Pass non si scarica da Whatspp, ma dalle applicazioni dedicate come ad esempio IO. Inoltre avere questo titolo non consente a nessuno di andare liberamente in giro senza mascherina. È sempre e comunque necessario attenersi alle norme anti-contagio.

La beffa ancor più clamorosa è che una volta cliccato sul link si viene condotti in aerea ricca di marchi contraffatti (per rendere credibile la cosa) e vengono richiesti i propri dati personali e bancari, che una volta inseriti possono essere utilizzati dai criminali come meglio credono. Nella peggiore delle ipotesi possono addirittura prosciugare i conti correnti.

Massima attenzione quindi. Per non incappare in queste truffe bisogna sempre ricordare due regole fondamentali: la prima è che non bisogna mai aprire messaggi dal contenuto sospetto e la seconda è che i dati bancari non vanno mai inseriti sul web.