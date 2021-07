Nuovo servizio nato per acquistare facilmente le criptovalute e impostare un piano di risparmio personalizzato, ecco come funziona Bitpanda Savings.

In un’epoca come quella attuale in cui siamo sempre tutti connessi è facile riuscire a comunicare con persone e aziende che si trovano in ogni angolo del pianeta. In un contesto di questo genere, quindi, non stupisce che abbia trovato la massima diffusione il mondo delle criptovalute, ovvero monete digitali che vengono considerate un’interessante alternativa al tradizionale denaro.

Proprio mentre si fa sempre più largo l’ipotesi che a breve potremmo ritrovarci a dire addio all’utilizzo del contante e ai prelievi da conto corrente, infatti, dall’altro canto sono sempre più le persone che decidono di investire nel settore delle criptovalute, con quest’ultime che hanno registrato un vero e proprio boom. Ebbene, proprio in tale ambito sono in molti a chiedersi come funzioni Bitpanda Savings, un nuovo servizio nato per acquistare facilmente le criptovalute e impostare un piano di risparmio personalizzato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bitpanda Savings, il nuovo servizio per acquistare facilmente le criptovalute: cosa c’è da sapere

Importanti novità per tutti coloro che desiderano investire in criptovalute. Grazie a Bitpanda, piattaforma fondata a Vienna nel 2014, infatti, è possibile investire proprio in criptovalute o indici di criptovalute, ma anche in metalli preziosi, azioni o ETF sottostanti, con commissioni molto competitive.

In particolare tra i servizi offerti si annoverano Bitpanda Stocks, Bitpanda Pro e Bitpanda Savings. Il primo, ovvero Bitpanda Stocks, presenta azioni frazionate, grazie alle quali è possibile investire anche a partire da 1 euro. Bitpanda Pro, come facilmente intuibile dal nome, è rivolto agli investitori esperti, che desiderano fare trading di grandi volumi sia manualmente che tramite bot automatizzati.

Bitpanda Savings, invece, permette di impostare un piano di risparmio personalizzato. Entrando nei dettagli dovete sapere che grazie a questo servizio è possibile acquistare le criptovalute, ma non solo, in modalità automatica, all’ora e alla data impostata. Il tutto, quindi, può essere svolto senza passare per il processo di acquisto manuale. L’utente ha così la possibilità, attraverso l’opzione “Piano di Risparmio“, di scegliere quale prodotto di investimento acquistare tra quelli offerti, creando diversi piani di risparmio.

Allo stesso tempo i clienti Bitpanda hanno anche la possibilità di mettere in pausa il piano di risparmio quando desiderano, per poi riattivarlo in un secondo momento. Ogni cliente, ricordiamo, può investire ogni mese massimo 5 mila euro per ogni metodo di pagamento. È facile quindi dedurre che è possibile investire massimo 10 mila euro al mese utilizzando i due metodi messi a disposizione, ovvero addebito SEPA e carta di credito.