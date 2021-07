Sospettate che il vostro partner vi tradisca? Niente paura! Grazie a Whatsapp potrete conoscere finalmente la verità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Al fine di limitare la diffusione del Covid ci viene chiesto di stare attenti a vari accorgimenti, come ad esempio l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale. Un momento storico complicato, che vede registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologi, come smartphone, ma anche tablet e pc. A partire dai social network fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, in effetti, sono vari i servizi a nostra disposizione, che ci permettono di restare in contatto con amici e parenti anche se fisicamente lontani.

Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, bisogna fare i conti con le possibile insidie. Non parliamo solo dei vari tentativi di truffa online, ma anche dei tradimenti che finiscono per trovare terreno fertile proprio grazie ai social. Strumenti che possono rivelarsi in alcuni casi un’arma a doppio taglio, in quanto possono trasformarsi nel mezzo attraverso il quale poter scoprire un possibile partner fedifrago. In tal senso giunge in aiuto un’app, che offre la possibilità di scoprire tutti i segreti della persona amata su Whatsapp. Ma come funziona? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Whatsapp, sospetti di tradimento? L’app gratis e legale per spiare il vostro partner

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di essere curiosi di ciò che il proprio partner fa sui social o su Whatsapp. Se poi alla curiosità si aggiungono possibili sospetti di tradimento, ecco che si iniziano a cercare possibili trucchetti grazie ai quali poter scoprire tutta la verità.

Proprio in tale ambito interesserà sapere che giunge in nostro aiuto una nuova applicazione che permette di spiare gratis chiunque su WhatsApp, ma solo per quanto riguarda i movimenti. Si tratta di Whats Tracker, che permette di monitorare in background una o più persone.

Non permette, sottolineiamo, di leggere le chat di un’altra persona, ma semplicemente di conoscere l’orario di connessione a WhatsApp oppure quello di disconnessione. Il tutto, almeno per il momento, avviene in modo del tutto gratuito e legale.