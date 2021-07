Esiste un trucco che consente di cancellare contemporaneamente tutti i messaggi su Whatsapp in maniera rapida. Vediamo come funziona

L’opzione elimina messaggi di Whatsapp ha di fatto salvato il mondo da gaffe ed errori di invio. Infatti quando ci accorgiamo di aver mandato un messaggio alla persona sbagliata o di aver inviato un contenuto non proprio consono al nostro interlocutore, possiamo rimediare in pochissimo tempo.

Basta selezionare ciò che si vuole cancellare e poi cliccare su “elimina per tutti”. Può però capitare di avere l’esigenza di doverne cancellare più uno nello stesso momento. Come bisogna agire in questi casi? Scopriamo insieme una soluzione molto efficace, che può essere di grandissimo aiuto.

La tecnica per eliminare tutti i messaggi su Whatsapp

Per evitare inutili perdite di tempo che potrebbero consentire ai destinatari di leggere dei messaggi indesiderati, esiste un trucco rapido e di facile applicazione, che consente di evitare delle vere e proprie figuracce.

In pratica grazie alla versione WhatsappWeb ormai sempre più in auge, cliccando l’opzione inoltra, si aprono sulla sinistra i quadratini per la spunta. A quel punto non resta che eseguire una selezione multipla dei messaggi, ma anziché inoltrarli è necessario cliccare sul simbolo del cestino.

Diverso il discorso per la più classica versione mobile. In quel caso bisogna tenere premuto il messaggio e dà li abbiamo la possibilità di selezionarne altri appena inviati e compiere la medesima operazione di cancellazione multipla ed istantanea.

Un trucchetto niente male, semplice e soprattutto molto utile. Con tutte le chat di cui si dispone sull’applicazione il rischio di incorrere in errore è piuttosto alto. E se in alcune circostanze poco importa (magari con amici o parenti) altre è necessario correre ai ripari.

È il caso dell’invio di un messaggio non proprio edulcorato ad un collega o ad un datore di lavoro o magari ad un conoscente. Nel tempo Whatsapp ha fornito diversi strumenti per ovviare ai propri “danni” e ha fornito anche nuove upgrade in grado di attirare l’attenzione degli utenti.