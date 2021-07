Attore di fama internazionale, tra i volti più amati del mondo dello spettacolo, ecco quanto guadagna Keanu Reeves. Si tratta di cifre da capogiro.

Tra gli attori più conosciuti, Keanu Reeves, è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo a livello internazionale. In grado di dare vita nel corso degli anni ad una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più sul noto artista, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Keanu Reeves: chi è, altezza, carriera

Nome: Keanu Charles Reeves

Altezza: 185 cm

Peso: 79 kg

Data di nascita: 2 settembre 1964

Luogo di nascita: Beirut (Libano)

Nato a Beirut, in Libano, il 2 settembre 1964, Keanu Charles Reeves è alto 185 cm, pesa circa 79 kg ed è del segno zodiacale della Vergine. Suo padre era un geologo statunitense, mentre la madre una ballerina e costumista inglese. Cresciuto a Toronto, in Canada, nel corso degli anni del liceo Keanu Reeves è diventato una promessa dell’hockey sul ghiaccio. A causa dei problemi di dislessia, però, decide di abbandonare la scuola a soli 17 anni. Inizia così a seguire corsi di recitazione e a partecipare ai vari casting, riuscendo in poco tempo ad affermarsi come uno degli attori più apprezzati e conosciuti a livello internazionale.

Ha lavorato come affilatore di pattini da ghiaccio, boscaiolo e per un anno fu è stato anche dipendente di un negozio di pasta. Nel 1986 ha attirato l’attenzione della critica grazie al film I ragazzi del fiume. Il primo ruolo da protagonista, però, l’ottiene con il film sul mondo dell’hockey Spalle larghe. Grazie al film Bill & Ted’s Excellent Adventure, del 1989, ottiene il suo primo e vero successo. Recita, quindi, in piccoli film indipendenti come Belli e dannati di Gus Van Sant, per poi vestire i panni dell’avvocato Kevin Lomax in L’avvocato del diavolo.

Raggiunge il massimo della notorietà interpretando Neo, ovvero il protagonista della trilogia cult di Matrix. Ha suonato il basso con la band rock Dogstar, mentre dal 2002 ha suonato in una band chiamata Becky. Il 2005 annuncia la decisione di lasciare la banda e la carriera musicale. Nel 2008 esce il film La notte non aspetta. A dicembre dello stesso anno è stato pubblicato il remake del classico di fantascienza del 1951 Ultimatum alla Terra, in cui Keanu Reeves è il protagonista.

Grazie ad un sondaggio realizzato nel 2006 dal sito di intrattenimento statunitense Entertainment Tonight, l’attore risulta essere tra le “10 star cinematografiche più amate d’America”. Il 31 gennaio 2005 ha anche ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2016, inoltre, ha recitato nel thriller Una doppia verità. Sempre nel corso della sua carriera ha prestato la sua voce e la sua immagine, per la realizzazione del videogioco Cyberpunk 2077, prodotto dalla casa CD Projekt RED e uscito nel 2020. Nel settembre 2019 è stato annunciato un quarto film di Matrix, che dovrebbe uscire entro al fine del 2021.

Keanu Reeves: vita privata, ex, compagna, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Keanu Reeves si sa davvero ben poco.Nel 1999 si è sentimentalmente legato all’attrice Jennifer Syme, e, un anno dopo, è nata la loro primogenita, che è morta pochi giorni dopo a causa di una malformazione cardiaca congenita. Nel 2001 la compagna Jennifer è purtroppo morta in un incidente stradale. Per molti anni non si sono avute notizie in merito alla vita privata dell’attore, che nel novembre 2019 ha ufficializzato la sua relazione con Alexandra Grant, amica di lungo periodo.

Keanu Reeves: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, non è possibile sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Keanu Reeves. Vista la sua carriera ricca di successi, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che l’attore ha ottenuto un grande successo al botteghino con il film del 1989 “Bill and Ted’s Excellent Adventure”, che ha incassato a livello nazionale oltre 40 milioni di dollari. Ma non solo, per i sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, avrebbe percepito 20 milioni di dollari a film più il 15% delle entrate mondiali, per un totale di 185 milioni di dollari.

Stando sempre ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, l’attore percepirebbe tra i 15 milioni e i 20 milioni di dollari a film. Secondo CelebrityNetWorth, inoltre, il patrimonio netto dell’artista sarebbe pari a 360 milioni di dollari. Come già detto, comunque, sono solo indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Keanu Reeves: Instagram e Facebook

Tra gli attori più apprezzati e conosciuti a livello internazionale, non si trovano né su Instagram né su Facebook profili a suo nome con la ormai famosa spunta blu.