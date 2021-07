I quattro numeri da sogno indovinati ed una cifra davvero niente male a caratterizzare una giocata davvero eccezionale.

Quattro numeri vincenti, quattro numeri tirati fuori da chissà dove protagonisti di una fantastica quaterna che ha illuminato l’estate del bar ricevitoria posto all’interno del supermercato Sigma di Nibionno, in provincia di Lecco. Incredibile la gioia dei titolari che non potevano credere ai loro occhi una volta letta la comunicazione riguardante la vincita. Il fortunato vincitore, invece, non ha dato notizie di se, almeno per il momento.

65mila euro la cifra intascata dal fortunato possessore del biglietto vincente. Quattro numeri indovinati in una quaterna davvero da sogno. Il lotto, spesso, ultimamente regala tante emozioni agli abituali giocatori, a quelli che mai rinunciano alla giocata, anche spendendo pochi euro, cosi come è giusto fare. Il profilo del vincitore, però, al momento resta anonimo, non ha dato alcuna notizia di se, non ha fatto sapere niente circa la sua identità.

65mila euro conquistati al gioco del Lotto con una quaterna da sogno, succede a Lecco

Nello stesso locale fortunato nel 2018 un altro fortunato vincitore aveva conquistato la bellezza di 1.840.000 euro con un Gratta e vinci del concorso “Turista per sempre”. Locale baciato dalla fortuna, insomma, che abbraccia cosi come è immaginabile una grossa fetta di clientela. Oggi la fortuna si è ripresentata, certo non con la stessa cifra ma con un bottino davvero niente male, di quelli che la vita possono trasformarla in meglio, indubbiamente.

Nessuna notizia, cosi come anticipato del fortunato vincitore che non ha voluto, almeno per ora rivelare la propria identità. Una scelta che molti comprenderebbero e che altri invece spesso non riescono a leggere nel modo giusto. In ogni casi, in molti in zona fantasticano su chi potrebbe essere il fortunato vincitore di una cifra davvero niente male.

Una magnifica quaterna che ha regalato sicuramente tanta soddisfazione al fortunato vincitore oltre che una cifra davvero niente male. Il gioco del Lotto è anche questo, vero, non sempre, ma quando succede è davvero una gran bella cosa.