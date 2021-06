Una vincita sensazionale, un colpo secco che ha lasciato a bocca aperta un intero paese. Ancora niente sul vincitore.

Una vincita davvero incredibile che arriva in un momento molto delicato per il nostro paese. L’uscita, che si spera sia rapida e indolore dal momento peggiore degli ultimi anni, vissuta in maniera del tutto inaspettata dal paese di Taverna di Montalto Uffogo, nel cosentino. La vittoria al lotto da parte di un misterioso abitante del piccolo centro e la solita rincorsa a scoprirne tratti e soprattutto identità. La vincita è di quelle davvero sensazionali, una giocata da tre euro sulla ruota di Cagliari, quaterna secca, e vittoria di quasi 350mila euro.

Francesco Filippelli, titolare della ricevitoria che ha giocato il biglietto fortunato, tabaccheria situata in pieno centro di Montalto, di fronte alla chiesa della SS Trinità, non ha idea di chi possa essere il fortunato vincitore, anche perchè nelle ultime ore considerate cresime ed altre funzioni religiose nella chiesa locale, si è verificato un anomalo flusso di giocate a causa anche delle tantissime persone che si sono recate per un motivo o per un altro presso la tabaccheria di Filippelli. Non è da escludere quindi, che il vincitore possa non essere uno del posto.

Lotto, la dea bendata fa gli straordinari: in paese è caccia al fortunato vincitore

In paese è tutto un susseguirsi di voci ed ipotesi circa l’identità del fortunato vincitore di circa 350mila euro. Quello che si sa di certo è che il vincitore, ha centrato il colpo con una giocata di soli tre euro con la quale ha centrato una favolosa quaterna sulla ruota di Cagliari, una vincita davvero sensazionale. Una di quegli eventi che di certo migliora le condizioni di vita del fortunato o della fortunata capaci di portarsi a casa un bottino niente male.

La serie fortunata che da qualche settimana sembra aver investito l’Italia, non si è ancora fermata, sulla scia dell’incredibile vittoria al Superenalotto avvenuta nelle Marche da 156 milioni di euro.

Non sarà la stessa cifra delle Marche, certo, ma si tratta comunque di un bottino niente male quello conquistato nel cosentino. Gli abitanti del piccolo centro si chiedono chi possa essere il vincitore, forse per congratularsi, e magari chiedergli di non dimenticarsi di loro.