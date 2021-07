La splendida carriera dell’astro nascente del tennis italiano Matteo Berrettini. Le imprese sportive ed i guadagni.

Croata, classe 1993, Ajla Tomljanovic è una delle atlete più in vista nel panorama tennistico mondiale. Solare, simpatica, figlia d’arte, suo padre Ratko Tomljanovic è infatti stato un grandissimo professionista, componente di quella nazionale che nel 1992 e nel 1993 vinse gli europei di categoria. Nota a tutti la sua storia d’amore con Matteo Berrettini, proprio oggi impegnato nella finale di Wimbledon con Djokovic, grande attesa per i tifosi.

Ajla Tomljanović: chi è, altezza, carriera

Nome: Ajla Tomljanovic

Altezza: 180 cm

Peso: 67 kg

Data di nascita: 7 maggio 1993

Luogo di nascita: Zagabria (Croazia)

Nata a Zagabria il 7 maggio del 1993, Ajla Tomljanović a differenza del padre campione di pallamano, mostra subito grande passione e amore per il tennis. Il suo esordio ufficiale, da talento in erba quale si è subito dimostrata avviene nel 2009 ai campionati Juniores dell‘Australian Open, ed agli stessi campionati in Francia e Stati Uniti. Nel 2014 il primo successo nemmeno più di tanto inaspettato.

Al Roland Garros batte Agnieszka Radwańska, numero 3 al mondo. Da quella vittoria in poi la sua carriera imbecca il passo decisivo. Arriva la finale WTA del 2015 ottenuta ai Pattaya Open. L’infortunio del 2016, 14 mesi di stop a causa di un problema alla spalla è un grande trauma per la ragazza che però con impegno e dedizione riesce a recuperare e tornare in campo circa un anno dopo. Il 2017, infatti, è l’anno del suo ritorno sulla scena del tennis internazionale.

Ajla Tomljanović: quanto guadagna e patrimonio

Secondo numerose fonti il patrimonio della tennista croata Ajla Tomljanovic, fidanzata del collega italiano Matteo Berrettini ammonterebbe a circa 3 milioni di euro, frutto delle vittorie di questi anni nei vari tornei sia per quel che riguarda i singoli che i doppi. Niente male per un’atleta costretta a star ferma negli anni passati anche più di un anno in seguito ad un duro infortunio alla spalle, superato magistralmente. Oggi il futuro sorride a Ajila.