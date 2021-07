Il conto corrente online HYPE, oltre alla comoda app per smartphone, può essere gestito molto agevolmente direttamente dai servizi web. E’ disponibile anche per minorenni, per gestire finanze e risparmi, a costi convenienti.

HYPE S.p.A. rappresenta oggi un progetto che ha avuto un buon successo in termini di diffusione nella pletea dei correntisti italiani. Sviluppato e gestito dal gruppo Banca Sella, di fatto costituisce l’insieme di servizi via web per carte e conti dello stesso gruppo.

Non è molto tempo che il conto corrente online Hype è presenta nel panorama bancario: nasce infatti nel 2015 con la volontà di rendere più agevole ed economica la gestione di un conto corrente online, attraverso l’utilizzo di una app multifunzione. Come vedremo più avanti, ad un account HYPE il cliente può associare tre distinte carte di debito: spiccano i piani Start, Premium e Next – che ha recentemente sostituito la versione Plus – gli ultimi due facoltativi rispetto all’offerta free di HYPE.

Inoltre, vedremo in sintesi le opinioni più interessanti di chi ha già provato questo conto corrente online: prevale la soddisfazione o invece c’è qualche aspetto che non va giù al cliente? Scopriamolo.

Conto corrente online HYPE: il contesto di riferimento

Prima di occuparci da vicino delle offerte di conto corrente online Hype, è opportuno dare qualche informazione in merito proprio ad HYPE S.p.A.

Come si può trovare indicato sul sito web ufficiale di HYPE, si tratta di un team di professionisti con l’obiettivo di rivoluzionare la gestione quotidiana del denaro di milioni di persone rendendola più agevole e personalizzata. Insomma, con il conto corrente online HYPE abbiamo un’alternativa tecnologica (fintech) rispetto alle offerte tradizionali di c/c.

Nel suo sito web ufficiale HYPE tiene a precisare che è supportato da due importanti partner:

il Gruppo Sella , che ha sempre mirato a individuare nuovi efficaci servizi e prodotti finanziari nel mondo dell’innovazione digitale;

, che ha sempre mirato a individuare nuovi efficaci servizi e prodotti finanziari nel mondo dell’innovazione digitale; Illimity, l’innovativo istituto di credito fondato e guidato da Corrado Passera.

In virtù di questa joint venture, abbiamo oggi un operatore al vertice in Italia per quanto attiene all’Open Banking nella penisola. Ecco perchè appare interessante illustrare l’offerta di conto corrente online HYPE.

LEGGI ANCHE: Illimity Bank, i clienti sono davvero contenti della scelta fatta?

Conto corrente online HYPE: come funziona in concreto?

Spiegare in sintesi qual è il meccanismo di funzionamento di HYPE non è così complesso. Abbiamo infatti di fronte una via di mezzo tra il sistema fisico e quello digitale. HYPE costituisce un servizio che dà delle soluzioni di pagamento assai pratiche e al passo con i tempi tecnologici odierni – con inclusa carta prepagata – che può funzionare sia in modo fisico che digitale. Detta carta rientra nel circuito Visa/Mastercard.

Sicuramente a favore di HYPE gioca il fatto che si tratta di un prodotto 100 % fintech: in esso mancano burocrazie complicate e lungaggini varie. Infatti, l’interessato è libero di creare il proprio conto direttamente online dallo smartphone e con un ridotto impegno. Ciò può avvenire insomma senza le specifiche procedure tipiche della banche tradizionali o tediose telefonate.

Con il conto corrente online HYPE abbiamo dunque un prodotto altamente innovativo, che intende concedere la massima libertà per gestire al meglio il proprio denaro e tutti i pagamenti, sia via web che nei negozi fisici, attraverso la geolocalizzazione. Ed ancora, vi è altresì la possibilità di scambiare il denaro tra i propri contatti direttamente dal cellulare.

Il conto corrente online HYPE si attiva in brevissimo tempo

Un’app dedicata e gratuita da scaricare sullo smartphone è sufficiente per gestire tutte le operazioni: basta infatti registrarsi via web e in pochi minuti IBAN e conto sono attivi e operanti. Infatti, la creazione di un account prevede circa 5/10 minuti, invece l’attivazione non più di 30 minuti. Ovviamente si può fare sia via PC che con smartphone.

Altro elemento che gioca a favore dell’offerta di HYPE è che la carta arriva direttamente a casa in 2-5 giorni lavorativi in relazione al luogo di residenza, senza alcun costo aggiuntivo. E tramite IBAN è possibile ricevere bonifici direttamente senza tariffe ulteriori.

Proprio sul piano delle tariffe, HYPE rappresenta un servizio sostanzialmente economico. Pertanto, a meno che non si voglia contare su ulteriori servizi rispetto a quelli base, predisporre questo conto ed usarlo regolarmente non avrà costi particolari. Con HYPE le funzionalità sono davvero tante: è anche possibile impostare degli obiettivi, per aiutare gli utenti a spendere meno denaro, notificando degli avvisi quando si sta giungendo all’obiettivo di soglia previsto.

Le caratteristiche generali dell’offerta conto corrente online HYPE