Un pesce che mangiamo con una certa frequenza seppur ricco di benefici può avere anche delle ripercussioni negative: vediamo di quale si tratta

Inserire il pesce nella propria dieta è sicuramente una pratica giusta ma come per ogni alimento è bene non esagerare. Spesso ad esempio soprattutto per via dello stile di vita frenetico imposto dalla società contemporanea ci lasciamo andare al consumo di prodotti rapidi da mangiare e che non comportano un processo di cottura particolare.

Uno su tutti è il tonno, che rappresenta una delle migliori fonti acidi grassi omega-3 biologicamente attivi. Si tratta inoltre di un grasso antinfiammatorio e in parte benefico per il cuore e dà un ottimo apporto in termini di proteine.

Il pesce che può comportare seri rischi per la salute umana

I pro sono naturalmente molti e probabilmente più conosciuti, mentre le controindicazioni non sono troppo “pubblicizzate”. Una su tutte è l’avvelenamento da mercurio, che anche se presente in piccole quantità è comunque nocivo.

Il tonno bianco in scatola a differenza di altri pesci come acciughe e salmone ha al suo interno dei livelli molto più alti di mercurio. Un’esposizione eccessiva può provocare delle conseguenze con cui alla lunga non è consentito scherzare.

Ad esempio può causare ritardi nello sviluppo e nella crescita dei bambini e sfociare in problemi cognitivi. Per questo le donne in gravidanza non devono ingerirne troppo. Il cervello del nascituro assorbe rapidamente qualsiasi genere di nutriente.

Altro aspetto a cui prestare attenzione è quello della fertilità. Secondo gli studi di settore c’è una correlazione tra il sopracitato metallo e i danni della funzione riproduttiva. In particolar modo quando si sta cercando di procreare, sarebbe meglio evitare il tonno ed optare magari per il salmone.

Ultimo ma non per ordine di importanza è l’effetto sulla pressione sanguigna. Il mercurio infatti è uno dei principali fattori scatenanti dell’ipertensione. Ma non è tutto. Si può incorrere anche in livelli elevati di colesterolo e aumentare il rischio di infarto. Dunque, è bene non abusare del tonno in scatola, che seppur buono, pratico e rapido non è propriamente salutare.