Non è detto che Netflix possa essere visibile solo su abbonamento. La versione di prova continua a fare gola come alternativa.

Ormai non è più solo questione di digitale terrestre. O meglio, è anche questo ma i servizi per la nostra tv ormai vanno ben al di là del semplice apparecchio. Basti pensare a un servizio come Netflix, sempre più richiesto e, ormai, presente su quasi tutti i televisori. Questo perché, in fondo, l’accessibilità è piuttosto elastica, senza grossi ostacoli se non quelli dell’abbonamento. E pensare che esistono delle modalità, perfettamente legali, per aggirare anche questo ostacolo, se così lo si vuole chiamare.

Accedere a Netflix, infatti, richiede sì un abbonamento ma è anche vero che esistono delle particolari agevolazioni che rendono, di fatto, il servizio infinitamente più accessibile e in modo perfettamente legale. Anche perché l’offerta è di quelle appetibili: Netflix, così come altre piattaforme streaming, mettono a disposizione una sorta di palinsesto talmente vasto che, in alcune circostanze, è persino difficile capire cosa si vuole realmente vedere. Per questo è importante la condivisione e il passaparola.

Netflix gratis: il metodo perfettamente legale

Come detto, tutto ha un prezzo. Tuttavia, è altrettanto vero che qualche possibilità per uscirne indenni esiste. E in questo, l’Italia non è indietro rispetto ad altri Paesi, dove il rincaro degli abbonamenti si è fatto sentire. Il piano Base resta sostanzialmente lo stesso: un solo schermo a 7,99 euro al mese. Per quanto riguarda gli utenti Premium e Standard, invece, gli aumenti si attestano rispettivamente a un euro in più al mese, per un totale di 11,99 euro al mese, e a 15,99 euro al mese. Numeri che, naturalmente, spingono gli utenti a fare qualche ragionamento in più sul rinnovo o, in caso, sull’iscrizione al servizio.

Ma, come si diceva, il metodo legale per vedere Netflix gratis esiste. Questo perché, nonostante il restyling dell’offerta, la piattaforma ha mantenuto il periodo di prova, ripristinandola dopo un periodo di rimozione. In pratica, semplicemente con mail e password, per una settimana Netflix sarà perfettamente disponibile. Inoltre, una volta scaduti i sette giorni di prova, si potrà o contrarre l’abbonamento oppure iscriversi nuovamente alla prova tramite un altro indirizzo mail. Inoltre, esiste sempre la possibilità di collegare vari account, cosa che avviene soprattutto in famiglia. Tuttavia, sottoscrivere un abbonamento, alla fine non è poi così dispendioso.