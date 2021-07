Incredibili opportunità occupazionali in Poste Italiane per il mese di luglio 2021. Le posizioni aperte sono molteplici e i profili ricercati vari.

Entrare nel mondo del lavoro con Poste Italiane è un’occasione da non perdere. Periodicamente l’azienda ricerca nuove figure professionali da inserire nell’organico e il mese di luglio è ricco di interessanti proposte occupazionali. Le posizioni aperte attualmente ricercano vari profili, dai portalettere agli sportellisti fino ai funzionari. Ciò significa che tante persone hanno l’opportunità di essere assunte perché il proprio curriculum è in linea con quanto ricercato da Poste Italiane.

Posizione aperte Poste Italiane a luglio

Il mese in corso prevede l’assegnazione di ruoli professionali di vario genere in diverse sedi sparsi su tutto il territorio italiano. Milano, Bolzano e Bologna sono le città con più richieste ma è il Lazio la regione in cui si ricercano il maggior numero di figure lavorative. Le posizioni aperte riguardano la ricerca di portalettere la cui occupazione sarà quella di consegna della corrispondenza e di operatori di sportello, chiamati a lavorare a contatto con il pubblico. Requisito minimo, in questo caso, è il possesso del diploma con votazione minima di 70/100 o 42/60 mentre è gradita la laurea con punteggio minimo di 102/110.

Si ricercano, poi, candidati per la posizione di front end/Schalterangestellte nella provincia di Bolzano; requisito minimo il diploma di scuola superiore. Il compito sarà di promuovere e vendere specifici servizi e prodotti di Poste Italiane. Infine, a luglio sono ricercati anche consulenti finanziari. I candidati dovranno essere in possesso della laurea in discipline economiche con votazione minima 102/110, avere spiccate doti comunicative e relazionali.

Come inviare la candidatura

Per ricercare e candidarsi alla posizione aperta in linea con il proprio profilo occorrerà seguire una semplice procedura. Il primo passo è accedere al portale di Poste Italiane e cercare la sezione “Lavora con noi”. Qui si visualizzeranno le proposte di lavoro tra le quali selezionare la posizione preferita. A questo punto sarà necessario cliccare la voce “Invia candidatura ora” e seguire i passaggi indicati per portare a compimento l’operazione.

Ricordiamo che Poste Italiane permette anche l’inoltro di una candidatura spontanea da effettuare in qualsiasi momento. Il curriculum verrà inserito nel sistema e non appena verrà aperta una posizione in linea con il proprio profilo si potrà concorrere per entrare a lavorare nella nota azienda.