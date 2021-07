L’aliquota Iva fa la differenza ma spesso non ce ne accorgiamo. Le spese lievitano a seconda della tassazione. E alla fine i conti possono non tornare.

Avete presente quel momento in cui, improvvisamente, ci si rende conto di avere effettuato delle spese costanti delle quali, tuttavia, non ci si è resi pienamente conto? Un problema comune, che sorge soprattutto quando ci si trova di fronte ad acquisti più o meno necessari ma soggetti a un’importante variabilità dei prezzi. In pratica, esistono cose che paghiamo più del consueto (o del dovuto) senza averne piena contezza. E questo per una serie di motivi che spaziano dalla qualità dei prodotti alla semplice operazione di marketing o all’aumento della competitività sul mercato. Tutte buone ragioni per alzare il prezzo e lasciarcene all’oscuro fino alla proverbiale lampadina accesa.

Un discorso, questo, che può essere esteso anche alle tasse che, numeri alla mano, costituiscono circa il 60% del costo, ad esempio, del carburante. E l’imposizione fiscale, in generale, è tutt’altro che da sottovalutare, poiché soggetta a variazioni sensibili non solo a seconda del prodotto ma anche del negozio che lo vende. E, nondimeno, all’uso che ne facciamo una volta comprato. La tassazione gioca il suo bel ruolo: ad esempio, l’Imposta sul valore aggiunto viene pagata al momento dell’acquisto. E in Italia si va dal 4% al 22%.

Spese alte: le 5 cose che paghiamo di più

L’aliquota Iva varia in base a diversi fattori. E alcuni prodotti di uso comune diventano bersaglio facile delle maggiorazioni “invisibili”. Prendiamo il caffè ad esempio: a fronte di 7 grammi di grani macinati fissi, l’Iva varia dal 22% sulle confezioni del supermercato al 10% sulle tazzine consumate al bar. Anche qui, la tassazione varia: sulle tazzine di caffè bevute in un contesto diverso, il bar aziendale per esempio, l’imposta scenda al 4%. Fatto sta che, a fine mese, il caffè consumato ha un costo ed entra a far parte delle spese maggiorate senza darne debito conto.

Il caffè può essere il paragone giusto per un prodotto meno consumato come il tartufo, inserito dal Fisco fra le erbe aromatiche. In questo caso, l’imposta Iva viaggia dal 5% al 10% su prodotti più commerciali, come salvia e rosmarino. Stesso discorso per gli alimenti per animali: la tassazione risulta speculare a quella per i beni di lusso: 22% per le scatolette specifiche, mentre il 10% sarebbe applicato per cibi normali, ovvero gli alimenti consueti acquistati al supermercato. L’osso, invece, dispone di due aliquote: dal macellaio sarà una, in un negozio di animali un’altra. Infine i pannolini: 22% quelli per i neonati, mentre prodotti simili destinati ad esempio agli anziani vedono l’Iva ridotta del 5%. A ogni modo, è sempre questione di tassazioni: le spese, in realtà, non sono solo spese.