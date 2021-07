Si tratta di una casa sull’albero decisamente fuori dal comune. Un luogo ambito dai viaggiatori di tutto il mondo, che farebbero carte false per passarci almeno una notte

La casa sull’albero è un po’ il sogno di ogni persona che di tanto in tanto desidera isolarsi dal caos della società contemporanea. Spesso viene associata ad un’idea più da cartone animato a da film, ma in realtà ormai è una costruzione facilmente visibile nelle aree boscose o di montagna.

Al passo con i tempi ne sono state costruite diverse per attrarre i turisti, ma vista la forte concorrenza bisogna renderle particolari e soprattutto confortevoli. A tal proposito andiamo a vederne una decisamente attraente ed accessoriata.

Casa sull’albero lussuosa: composizione

È immersa in un paesaggio molto suggestivo ed è dotata di vasca idromassaggio, sauna, doccia panoramica e di un forno a legna. Un giusto mix che accorpa il lusso al fascino dell’esperienza primordiale.

Anche gli interni sono di primissima qualità, visto che è stata realizzata da uno studio di architettura (in particolare da Guy Mallison) che ha impiegato ben 5 mesi per la sua costruzione, spendendo una cifra di circa 180mila euro.

Casa sull’albero lussuosa: dove si trova

Un vero paradiso dove i viaggiatori più curiosi vogliono assolutamente andare, anche per una sola notte. A renderla unica è lo scenario in cui è immersa visto che si trova nella natura più incontaminata del Dorset, contea inglese situata nella parte meridionale del paese (a poche ore ad ovest di Londra).

Casa sull’albero: quanto costa passarci una notte

Non sono note le cifre che bisogna spendere per poter soggiornare in questo angolo di paradiso. Probabilmente esistono dei pacchetti creati ad hoc che spingono a rimanere anche qualche giorno, ma almeno per ora i prezzi non sono di dominio pubblico

Casa sull’albero: ulteriori dettagli

Il tutto è stato ideato nel rispetto dell’ecosistema naturale. Sorge infatti su una quercia ed è composta dal legno di castagni locali e listelli di rovere. Anche la posizione è strategica. È inserita nel bosco in maniera discreta in modo tale da non interferire con la flora e la fauna del posto.

Ma non è tutto. Per riposare infatti è presente un letto king size con finestra sul soffitto che consente di vedere il cielo stellato durante la notte. La casa fa parte del complesso Crafty Camping, situato a Axminster ed è una meta di cui gli amanti del glamping non possono proprio fare a meno.