Personaggio discreto e lontano dai riflettori, Gabriella Perino esercita la professione di architetto. Con il conduttore convive dal 2011.

A cadenza più o meno regolare, torna fra gli appassionati di tv una domanda: come mai Gerry Scotti non è mai stato scelto per condurre il Festival di Sanremo? Vero che il notissimo conduttore pavese è uno dei volti di punta delle reti Mediaset, ma la suo popolarità, unita a un indiscutibile talento, hanno portato spesso il pubblico a chiedersi perché una ribalta così prestigiosa non è mai stato concessa a un personaggio di questo calibro. Tra l’altro dotato di una cultura musicale di alto livello. Una vicenda annosa, sulla quale ormai Scotti scherza. O forse non troppo: “Devo prima parlare con qualcuno che non mi vuole”, ha detto recentemente. Fatto sta che, Sanremo o no, Scotti rimane uno dei conduttori più popolari della televisione italiana.

Gerry Scotti e Gabriella Perino

Discreto anche nella vita privata, nonno di una nipotina avuta dal figlio Edoardo, è stato sposato fino al 2009 con Patrizia Grosso, con la quale è convolato a nozze nel 1991. Una separazione che, come raccontato dallo stesso Scotti, fu molto sofferta, anche per la giovanissima età del figlio, all’epoca adolescente. Tuttavia, qualche tempo dopo, l’amore torna a bussare nuovamente alla sua porta. La separazione dalla moglie era in realtà avvenuta già nel 2002 e, due anni più tardi, Scotti ha iniziato una relazione con l’architetto Gabriella Perino. Una donna conosciuta in passato e ritrovata in un periodo di estrema difficoltà per entrambi. La coppia convive dal 2011 in un bell’appartamento a Milano. Chissà, forse progettato da lei stessa.

Gabriella Perino: nome e cognome, data di nascita, altezza

Nome e cognome : Gabriella Perino;

: Gabriella Perino; Data di nascita : nata nel 1965. Giorno e mese non noti;

: nata nel 1965. Giorno e mese non noti; Luogo di nascita : Milano;

: Milano; Altezza: non nota.

Gabriella Perino: vita e carriera

Nata nel 1965 a Milano, Gabriella Perino esercita la professione di architetto, svolta però nel privato. Rispetto al compagno, infatti, la donna non è un personaggio noto, né tantomeno attiva nel mondo dello spettacolo. Del resto, pare non sia particolarmente favorevole ai riflettori, né alla tv e nemmeno ai social, a eccezione di un account Twitter e uno Instagram, ma privato. Gabriella Perino si concentra esclusivamente sul suo lavoro e viene descritta come una donna tenace e molto complice con il suo compagno. Con il quale, peraltro, condivide una storia simile, essendo reduce da un matrimonio finito, dal quale ha però avuto due figli: una femmina e un maschio.

Gabriella Perino: guadagni

Non è noto quali introiti siano generati dalla professione di Gabriella Perino. Secondo la piattaforma Indeed, tuttavia, lo stipendio medio di un architetto si aggira a Milano sui 1.667 euro al mese. Certo, molto dipende da quali lavori si realizzano e per conto di chi. Più noti i guadagni del ben più famoso compagno. Secondo una recente analisi di Repubblica, Gerry Scotti percepirebbe circa 10 milioni di euro l’anno. Cifra frutto sia dei cachet che delle varie attività sia pubblicitarie che promozionali per le quali presta il suo volto. Ma la sua cordialità fa passare tutto in secondo piano. Il consenso di pubblico per Scotti è pressoché unanime. Altro che Sanremo.