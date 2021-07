Il fondatore del Movimento 5 stelle mette a disposizione la sua Villa Corallina, sulla riviera livornese. Fan di Grillo (e non solo) si sono già scatenati.

Se mai aveste pensato di trascorrere una bella vacanza in Toscana, magari sul litorale della città di Livorno, potreste aggiungere al pacchetto una possibilità abbastanza rara. Beppe Grillo, infatti, ha messo in affitto la sua villa di Marina di Bibbiona, Villa Corallina. Un nome evocativo, poetico in un certo senso. Di sicuro ben abbinato al contesto, quello della riviera toscana e di un’architettura ispirata (pare) alle opere dell’architetto americano Frank Lloyd Wright. Certo, l’offerta è appetibile per coloro che apprezzano un contesto simile. Anche perché, per trascorrere una vacanza lì dentro, non è che basti una disponibilità economica media.

Soggiornare nella villa di Beppe Grillo costerebbe 12.750 euro alla settimana, ovvero 1.800 euro a notte. Non certo uno scherzo, persino per chi è fan dell’ex comico. Ma forse non serve essere per forza dei pentastellati della prima ora o dei vecchi (e facoltosi) appassionati delle sue vecchie gag. Come riferito dall’annuncio di Emma Villas, infatti, da qui a settembre è tutto prenotato. I primi giorni liberi sono quasi a ridosso del mese di ottobre, mentre luglio e agosto sono del tutto sold out.

La villa di Grillo, l’affitto super non scoraggia i vacanzieri

In sostanza, o sono pochi quelli che effettivamente hanno deciso di risparmiare per una vacanza al mare quest’anno, o Beppe Grillo continua ad avere una nutrita schiera di sostenitori, pronti a qualunque cosa pur di trascorrere qualche giorno in casa sua. Più probabilmente, trattandosi di una zona piuttosto ricercata, a chi ne aveva la possibilità avrà stuzzicato l’offerta di Villa Corallina. Senza contare che il canone può anche oscillare su cifre più alte: a luglio e agosto, ad esempio, si andrebbe dai 12.750 a un massimo di 16.500.

A disposizione degli avventori, però, non c’è la competitività ma un soggiorno davvero esclusivo. Nella residenza estiva livornese di Grillo, infatti, si potrà usufruire di una magione da otto camere da letto, sette bagni, piscina di 11 metri e ben cinque ettari di parco privato. Il tutto a una manciata di metri dal mare. Cosa volere di più? A parte il denaro necessario, s’intende…