Arrotondare lo stipendio o avere entrate extra è possibile grazie a numerose app che consentono di ottenere guadagni veri in poco tempo.

Non soldi facili ma soldi veri, questa la promessa di diverse app che consentono di aumentare i propri guadagni compiendo attività online. Sembra un sogno, utilizzare internet per gestire comodamente da casa, durante il tempo libero a lavoro o mentre si è con gli amici, delle attività che permettono di avere entrate extra. Eppure il guadagno è reale e per ottenerlo basterà mettersi d’impegno ed essere costanti. Nulla è regalato, infatti, ma con un piccolo sforzo si potranno raggiungere obiettivi altamente soddisfacenti.

Come sfruttare il mondo online per guadagnare

L’idea di partenza deve essere quella di poter accumulare guadagni aggiuntivi rispetto ad uno stipendio o ad altre entrate mensili. Sicuramente, chi intende creare uno stipendio dall’utilizzo delle app che segnaleremo non raggiungerà il suo obiettivo mentre chi ha traguardi più realistici e concreti da tagliare potrà dichiararsi soddisfatto.

Dato che l’idea è di guadagnare soldi reali occorre scartare tutte le app che consentono di ottenere buoni, premi o coupon per concentrarsi sulle applicazioni che promettono di versare il denaro sul conto corrente oppure su PayPal.

Le attività a cui dedicarsi per ottenere soldi veri

Le applicazioni che consentono di ottenere soldi reali prevedono lo svolgimento di specifiche attività. Partiamo dalla partecipazione ai sondaggi alla vendita di oggetti usati fino ad arrivare allo svolgimento di piccole operazioni o servizi. Non dimentichiamo, poi, la vendita di foto scattate personalmente, il volantinaggio, l’invio di informazioni legate al proprio territorio o il delivery.

Altre attività, poi, sono più originali e divertenti. Citiamo, come esempio, la partecipazione a quiz oppure la corsa o la camminata. Sì, sembra strano, ma svolgere una semplice attività fisica potrà far guadagnare soldi veri. Basterà solamente trovare l’app giusta e candidarsi per il “lavoro”.

La procedura da adottare con le app

In generale, per iniziare a guadagnare sarà necessario ricercare sull’App Store o su Play Store l’applicazione di proprio interesse, procedere con la registrazione e l’inserimento dei dati richiesti per poi prenotare l’attività a cui candidarsi. Una volta terminata, occorrerà fornire prove della reale effettuazione e si riceverà la somma pattuita.

Le modalità di pagamento solitamente prevedono l’erogazione del denaro sul conto corrente oppure su PayPal ma diverse app pagano il servizio con modalità differenti dai coupon alle carte regalo fino al cashback.

Migliori app da scaricare per guadagnare

Tra le migliori app da provare segnaliamo Toluna, un’applicazione che richiede di rispondere a dei sondaggi dopo aver testato dei prodotti o di partecipare ad indagini di mercato. BeMeEye, poi, è l’applicazione da scegliere se si intendono svolgere varie “missioni”. Può essere richiesto di effettuare controlli gratuiti in farmacia o di procedere con l’acquisto di alcuni prodotti specifici.

AppJobber e Jobby consentono di ottenere soldi veri svolgendo piccoli lavoretti come volantinaggio e consegne mentre Fiverr permette di offrire vari tipologie di servizi a pagamento come la stesura di articoli, web design, grafica, foto editing e simili. Un altro modo di guadagnare online tramite app è procedere con la vendita di articoli usati o nuovi se si è manualmente abili. Le applicazioni di riferimento sono Subito.it, Kijiji, eBay, mentre se si è bravi fotografi si potrebbero vendere le foto su Foap.