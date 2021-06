Nuova moda per l’estate 2021, un’antistress tutto colorato che ha proprietà rilassanti e costa quanto un caffè.

Da qualche giorno impazza sui social una nuova moda, un’antistress arcobaleno il cui utilizzo porterà al rilassamento totale. Si prevede, dunque, un’estate a colori all’insegna della tranquillità e dello svago sensoriale. Tutto grazie alla consistenza del gioco in questione e all’interazione richiesta, volta ad alleviare ansia e stress. Chi non vorrebbe averlo per abbondonare le tensioni accumulate da un anno e mezzo di pandemia?

Il gioco che allieva l’ansia

L’antistress che sta spopolando nell’estate 2021 è una tavoletta di tanti colori in silicone distribuita in varie forme caratterizzata da pallini che si possono schiacciare. L’idea probabilmente nasce dal piacere che tutti noi abbiamo provato nel far scoppiare i rotoli trasparenti che avvolgono i pacchi. Il gioco replica lo schiacciamento dei pallini con un movimento delle dita che allieva l’ansia e aumenta la mobilità.

L’antistress rientra in quella categoria di giochi sensoriali volti alla manipolazione, all’allungamento, al pizzicare o al mescolamento dell’oggetto; azioni che generano piacere dato che al tatto si percepisce la morbidezza del materiale simile alla plastilina. In questo modo si scaricano le tensioni accumulate e si percepisce una sensazione di pacatezza e di benessere.

L’antistress, utilizzo e costo

La tavoletta può essere utilizzata in qualsiasi momento, durante una telefonata, mentre si legge, durante la visione di un film o quando si prende il sole sulla sdraio. Il rumore che genera lo schiacciamento dei pallini si chiama “pop” ed è piacevole all’udito. Naturalmente, trattandosi di un gioco è possibile utilizzarlo anche in due persone. Ad esempio, si potrebbe sfidare un amico in velocità e scommettere su chi per primo scoppierà tutti i pallini.

Il costo dell’antistress varia in base alla forma e alla dimensione del gioco. Parte da 0,99 euro su Amazon, neanche il prezzo di un caffè. In più, è possibile acquistare la cover del cellulare o del tablet sotto forma di antistress con circa 10 euro.