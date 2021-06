Una vicenda dai tratti grotteschi con un accredito milionario e poi la scoperta successiva ancora più incredibile.

L’accredito di una cifra assolutamente fuori ogni regola, per la donna protagonista di questa vicenda è stata l’inizio di una storia assolutamente incredibile. La donna, residente in Florida, dopo un prelievo al bancomat di almeno 20 dollari si è accorta che sul suo conto corrente era no stati depositati la bellezza di 999.985.855,84 dollari. Un milione in pratica, cosi, senza che lei ne sapesse niente, senza che lei potesse immaginare.

Julia Yonkowski, la protagonista della vicenda ha raccontato di essere letteralmente inorridita davanti a quella cifra, lei titolare di un normalissimo conto corrente non ha battuto ciglio quando ha visto comparire quella cifra sul suo estratto conto, anzi, ha dichiarato di avere avuto quasi paura davanti alla possibilità di restare compromessa in chissà quale faccenda. La donna, di conseguenza non ha toccato un centesimo di quei soldi.

Un milione sul suo conto corrente: i precedenti analoghi, atteggiamenti non sempre impeccabili

La donna dopo la sensazionale scoperta sul suo conto corrente bancario ha cercato invano di mettersi in contatto con lo stesso istituto di credito, ma la cosa non è stata possibile e quindi la donna dovrà attendere, chiaramente stando attenta a non toccare nemmeno un soldi di tutti quelli accreditati sul suo conto per errore a questo punto. Ma non tutti hanno la stessa etica di questa donna, molti in casi analoghi si sono comportati in maniera decisamente diversa.

Kelyn Spadoni, di 33 anni qualche mese fa è stato accusato di aver spostato fondi erroneamente da un conto all’altro e non solo, con quei soldi avrebbe acquistato un auto del valore di circa 70mila dollari. Parliamo di una cifra trasferita molto sopra il milione di dollari, recuperata solo in parte della forze dell’ordine. Nella vicenda è rimasta coinvolta anche una donna, complice del ragazzo.

Altra storia analoga in Georgia dove un ragazzo ha subito una condanna 10 anni di libertà vigilata per aver trasferito 30mila dollari su un conto corrente senza averne chiaramente alcun diritto. Storie molto simili, insomma, ma dall’epilogo piuttosto differente.